Prezident dnes jmenoval čtyři rektory, tři z nich budou ve funkci poprvé

Praha - Prezident Miloš Zeman dnes na Pražském hradě jmenoval čtyři rektory vysokých škol. Do roku 2027 povedou Ostravskou univerzitu (OU) Petr Kopecký, Slezskou univerzitu v Opavě (SU) Tomáš Gongol a Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) Jaroslav Koutský. V čele škol nahradí nynější rektory, kteří univerzity vedli dvě po sobě jdoucí čtyřletá období a znovu proto na post kandidovat nemohli. Ve funkci rektora Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM) bude pokračovat Jindřich Vybíral. Kandidáty v závěru loňského roku zvolily akademické senáty jednotlivých vysokých škol.

Zeman v projevu před rektory odmítl zavedení školného na veřejných vysokých školách, označil to bláznivý nápad. Ocenil, že se proti takové možnosti postavil i přítomný ministr školství Vladimír Balaš (STAN). Zavedení školného by podle něj ušetřilo několik miliard korun, což je proti současnému schodku státního rozpočtu zanedbatelné množství. Snížilo by ale šanci na uplatnění talentovaných dětí ze sociálně slabších rodin. "Zavedení školného by nás učinilo výrazně hloupějším národem, než dneska jsme," dodal.

Nový rektor ostravské univerzity, anglista a amerikanista Kopecký dříve uvedl, že za prioritu považuje dokončení nových univerzitních budov v centru Ostravy. Zároveň plánuje zavést inovace ve výuce. Klást by se podle něj měl větší důraz na dovednosti, což souvisí s profesním uplatněním studentů a s jejich uplatnitelností na trhu práce. Kopecký povede vysokou školu ve třetím největším českém městě, kde studuje každoročně asi 10.000 studentů, od 1. března. V nejvyšší funkci na univerzitě vystřídá Jana Latu.

Ekonomu Gongolovi, který na postu rektora univerzity s asi 6000 studenty nahradí Pavla Tuleju, začne funkční období rovněž začátkem března. Dosavadní prorektor pro strategii a komunikaci by se chtěl jakožto rektor soustředit mimo jiné na podporu dalšího vzdělávání a využití projektových příležitostí k rozvoji univerzity. Funkční období mu stejně jako Kopeckému skončí na konci února roku 2027.

Jednačtyřicetiletý Koutský v čele univerzity v Ústí nad Labem stane 18. března a nahradí Martina Baleje. Ekonomovi a geografovi Koutskému, který mezi lety 2013 a 2021 působil jako děkan Fakulty sociálně ekonomické UJEP, a stal se tak nejmladším děkanem v historii školy, skončí funkční období 17. března 2027. Podle Koutského je cílem, aby ústecká univerzita sehrávala excelentní roli v regionu a zastávala důstojnou pozici v republice.

Do čela UMPRUM podruhé nastoupí dvaašedesátiletý historik umění Vybíral, který ve škole od roku 1996 přednáší dějiny architektury a designu. Dříve Vybíral působil mimo jiné jako prorektor školy a předseda akademického senátu. Rektorem je od roku 2018 a předloni UMPRUM za jeho působení otevřela po téměř deseti letech příprav svou novou budovu. V Mikulandské ulici vzniklo Technologické centrum, které nabízí studentům zejména dílenské zázemí. Za Vybíralova předchůdce Jindřicha Smetany škola místo své zkratky VŠUP začala používat termín UMPRUM, který více odkazuje k historii školy.