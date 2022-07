Prezident Biden dorazil do Izraele; zahájil čtyřdenní cestu v regionu

Jeruzalém - Americký prezident Joe Biden dorazil do Izraele, kde zahájil čtyřdenní návštěvu Blízkého východu. Zahrne Západní břeh Jordánu a Saúdskou Arábii. Cílem cesty je posílit obranu regionu a spolupráci Izraele s některými arabskými státy.

Bidena na letišti přivítali izraelský premiér Jair Lapid a prezident Jicchak Herzog. Přítomen byl také nedávný Lapidův předchůdce v úřadu Naftali Bennett.

Biden je za půlstoletí své politické kariéry v Izraeli podesáté, ovšem jako prezident poprvé. Je přitom o šest let starší než Izrael, který byl založen v roce 1948, a setkal se s každým izraelským předsedou vlády od chvíle, co byl poprvé zvolen senátorem za stát Delaware. Poprvé jednal s Goldou Meirovou, která byla jedinou ženou, jež stanula v čele izraelské vlády, a byla zároveň jednou z nejvýraznějších političek 20. století.

"Je pro mě ctí opět stát po boku přátel a navštívit nezávislý židovský stát Izrael," uvedl Biden po příletu. Poznamenal, že Izrael poprvé navštívil jako mladý senátor v roce 1973, krátce před propuknutím jomkipurské války, a připomněl svá setkání s izraelskými premiéry, včetně Meirové. "Řeknu to znovu, nemusíte být Žid, abyste byl sionista," řekl americký prezident a poznamenal, že pouto mezi Izraelci a Američany jde do morku kostí. Šéf Bílého domu také v projevu přislíbil bojovat s antisemitismem.

Úřadující premiér Lapid označil Bidena za dobrého přítele a velkého sionistu a rovněž hovořil o pevném poutu mezi Izraelem a Spojenými státy. Zároveň nastínil témata nynějších bilaterálních jednání, včetně "budování nové bezpečnostní a ekonomické architektury se státy Blízkého východu" či "potřeby obnovit silnou globální koalici, která zastaví íránský jaderný program".

Prezident Herzog o Bidenovi hovořil jako o skutečném příteli a silném podporovateli Izraele. Podle listu The Times of Israel také naznačil, že se v příštích dnech očekávají prohlášení týkající se rostoucích vazeb mezi Izraelem a Saúdskou Arábií, a označil Bidenovu cestu za "cestu míru z Izraele do Saúdské Arábie".

Z letiště Biden odjel na prohlídku izraelských obranných systémů, včetně protiraketového systému Iron Dome a nového laserového systému protivzdušné obrany Iron Beam. Na programu má dnes také návštěvu jeruzalémského památníku obětem holokaustu Jad vašem. Politická jednání s Lapidem jsou v plánu ve čtvrtek, kdy má být zveřejněna deklarace o příští americko-izraelské spolupráci.

V pátek Biden zavítá na Západní břeh Jordánu a přesune se do Saúdské Arábie.