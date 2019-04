Přerov - Před přerovským okresním soudem dnes znovu stane Lukáš Černošek, spolumajitel psa, který napadl v přerovské části Předmostí dítě a usmrtil ho. Tragédie se odehrála v bytě chlapcovy babičky, ve kterém byl přítomen i třicetiletý Černošek. Žalobce jej obžaloval z usmrcení z nedbalosti, hrozí mu až šest let vězení. Podle něj nezajistil dozor nad psem a nezajistil jeho řádný výcvik, muž to popírá. Soud má dnes v plánu vyslechnout znalce, vynést by již mohl i rozsudek.

Tragédie se stala na konci prosince 2017. Třicetiletý muž byl v osudný okamžik se svým psem, křížencem argentinské dogy a stafordšírského teriéra, a třemi dětmi v pokoji panelového bytu na sídlišti v Předmostí sám. Jeho přítelkyně, sestra matky napadeného chlapce, se sprchovala a babička byla v kuchyni. Neštěstí se stalo ve chvíli, kdy roční chlapec zřejmě zatahal psa za ocas. Pes dítěti po kousnutí způsobil masivní zranění hlavy, dítě zemřelo na místě.

Černošek u prvního jednání loni na začátku listopadu neštěstí litoval, odmítl však, že by psa necvičil a nezajistil jeho výchovu. Hájil se tím, že pes byl bezproblémový a běžně k nim chodili domů příbuzní i známí s dětmi. Dítě podle něj zvíře provokovalo delší dobu.

Případ vyšetřovali policisté půl roku, zpočátku nevyloučili, že se počet obviněných rozšíří, nakonec obvinili pouze Černoška. Policisté si kvůli objasnění tragédie vyžádali také znalecké posudky.