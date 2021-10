Přeprava ruského plynu přes Ukrajinu je nižší, než uvádí smlouva, říká Kyjev

Kyjev/Moskva - Objem přepravy ruského plynu přes Ukrajinu do Evropy klesl pod úroveň stanovenou v současné tranzitní smlouvě. Oznámil to dnes ukrajinský státní provozovatel plynárenské přepravní soustavy GTSOU. Přes Ukrajinu teče plyn i do České republiky, vývoz plynu z Ruska zajišťuje společnost Gazprom.

"Takový postup Gazpromu si zaslouží zvláštní pozornost Evropy, protože navzdory výraznému nedostatku plynu v EU a vzhledem k maximálním cenám Gazprom nevyužívá ani kapacitu, za kterou už zaplatil," řekl podle agentury Reuters šéf ukrajinského podniku Serhyj Makogon.

Podle Makogona Gazprom snížil tranzit přes Ukrajinu v říjnu na 86 milionů metrů krychlových denně ze zářijových 109 milionů a ze 124 milionů metrů krychlových za leden až srpen. Podle podmínek současné dohody s Ukrajinou musí Gazprom zaplatit minimálně za tranzit 109 milionů metrů krychlových denně, bez ohledu na to, zda tento plyn pošle.

Internetové stránky Gazpromu ukazují, že objem jeho tranzitu přes Ukrajinu 13. října činil 85,8 milionu metrů krychlových. Od začátku měsíce se pohybuje v průměru mezi 85 a 86 miliony metrů krychlových.

Někteří evropští politici už dříve vyzvali k prošetření role Gazpromu v růstu cen plynu v Evropě, protože postup společnosti v nich vzbudil podezření z manipulace s trhem. Gazprom podle nich jedná s cílem zvýšit ceny plynu a snaží se vyvíjet nátlak na Evropu, aby souhlasila s rychlým spuštěním plynovodu Nord Stream 2. Moskvu také obviňují ze záměrného zadržování dodávek. Rusko to však popírá a tvrdí, že své smluvní závazky plní, což potvrdili i hlavní evropští odběratelé.

Místopředseda ruské vlády Alexandr Novak dnes prohlásil, že Rusko by mohlo obnovit prodej plynu na promptním trhu, jakmile dokončí doplňování svých zásob. To by mohlo snížit tlak na ceny v Evropě. Novak ale neupřesnil, jak brzy nebo v jakém objemu by se prodej mohl uskutečnit. Vláda uvedla, že hodlá pokračovat v doplňování zásob až do 1. listopadu.

Ruský prezident Vladimir Putin tento týden uvedl, že myšlenka, že Moskva využívá energii jako zbraň, je nesmyslná. Rusko je podle něj připraveno dodávat do Evropy více plynu, pokud o to bude požádáno.

Česko dováží většinu plynu z Ruska. Vedle trasy přes Ukrajinu a Slovensko má napojení na plynovod Nord Stream, který vede po dně Baltského moře do Německa.