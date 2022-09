Přeprava materiálu na Sněžku skončila, vrtulník od 12. září vynesl 250 tun

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Na Sněžce dnes skončila letecká přeprava materiálu, který stavbaři použijí na opravu horského chodníku. Vrtulník Mi-8T slovenské společnosti TECH-MONT Helicopter company dopravoval na Sněžku materiál, převážně kámen, s přestávkami od 12. září, přičemž nalétal téměř 20 hodin. Celkem šlo zhruba o 250 tun materiálu, řekl dnes ČTK Michal Orolin z letecké společnosti. Harmonogram letů závisel na počasí. Sněžka je známá náhlými změnami počasí. Lety omezily návštěvníky nejvyšší české hory minimálně.

"Dnes jsme létali od rána, počasí bylo příznivé. Celkem jsme měli čtyři letové dny, včetně dneška, kdy se odlétalo nejvíce," řekl ČTK Orolin. I během letů byl provoz kabinové lanovky na Sněžku zachován. Vrtulník s vaky nalétával od Lvího dolu ke schodišti mezi Českou poštovnou a stanicí lanovky. Úložiště pro vaky s materiálem je u horní stanice kabinové lanovky pod vrcholem.

Stavbaři se nyní budou moci pustit do rekonstrukce horského chodníku, přes zimu budou ale práce kvůli klimatickým podmínkám přerušené. Chodník v nejširším místě dosahuje šíře asi 12 metrů a dlouhý je necelých 100 metrů, celý bude tvořen tzv. štětem. Štětování je metoda, kdy jsou kameny do cesty vkládány na výšku. Je to staletími prověřená technika stavby cesty, která je pak velmi odolná vůči zátěži a povětrnostním vlivům. Štětování budou stavbaři provádět na 325 metrech čtverečních, řekl dříve Pavel Klimeš ze stavební firmy.

Lety spadají do projektu Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) nazvaného Zpřístupnění Sněžky. Letecká přeprava materiálu na Sněžku je součástí zakázky za 17,85 milionu korun bez DPH, která zahrnuje na Sněžce kromě opravy chodníků také vybudování nerezových zábran, opravu vyhlídky či instalaci laviček. Investorem je Správa KRNAP. Veškeré plánované práce na Sněžce spadající do zmíněného projektu mají být hotové nejpozději v září 2023.

Oprava chodníku v úseku od horní stanice kabinové lanovky na vrcholové plato je pokračováním rekonstrukce jedné z hlavních přístupových tras na vrchol nejvyšší české hory, která vede od horní stanice lanovky na Růžové hoře. Firma chodník mezi Růžovou horou a Sněžkou opravovala s přestávkami v letech 2018 až 2020.