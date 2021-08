Přeočkovávání třetí dávkou začne u rizikových osob v polovině září

Praha - Přeočkovávání proti covidu-19 by mělo u lidí s vyšším rizikem nákazy začít ve druhé polovině září, podle premiéra Andreje Babiše (ANO) od 20. září, přičemž doporučení nechat se přeočkovat bude platit třeba pro lidi starší 65 let. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dnes v pořadu Partie televize Prima řekl, že vakcínu dostanou ohrožené skupiny za osm měsíců od dokončení očkování. V pondělí projedná plán přeočkování nejdřív rada vlády pro zdravotní rizika, poté kabinet. Ministři by se měli zabývat i povinným testováním neočkovaných klientů a zaměstnanců sociálních služeb, řekl Vojtěch České televizi.

"Je to určitá prevence (povinné testování), aby se ta nákaza nešířila v těchto službách, protože bohužel proočkovanost zejména u personálu těchto služeb není ve všech krajích taková, jako bychom si představovali," uvedl v ČT ministr. Testy by měly být povinné nejméně jednou týdně.

Třetí dávku vakcíny by lidé měli dostávat u praktických lékařů, případně v nemocnicích. Za rizikové skupiny odborníci považují seniory nad 65 let, chronické pacienty, zdravotníky, pracovníky v sociálních službách a klienty v pobytových sociálních zařízeních. "Přeočkovávat se bude mRNA vakcínami," řekl ministr. Tohoto typu jsou vakcíny od firem Moderna a Pfizer/BioNTech, které bylo v ČR podáno 83 procent všech dávek. Jako třetí je dostanou i lidé očkovaní vakcínou AstraZeneca, která je jiného typu, a jako druhou lidé očkovaní jednodávkovou vakcínou Johnson & Johnson. Premiér Babiš ve svém dnešním pravidelném pořadu na sociálních sítích řekl, že od 10. září dostanou lidé, kterých se přeočkování třetí dávkou bude týkat, informační SMS zprávu. V ní bude upozornění, že se mohou dobrovolně očkovat třetí dávkou, a to od 20. září u praktiků nebo v nemocnicích. "A to doporučení (nechat se přeočkovat) bude pro seniory ve věku 65 plus, pro osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory nebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem," uvedl Babiš.

Česká vakcinologická společnost doporučuje podat třetí dávku jednak lidem, kteří mají sníženou imunitu a základní dávka očkování by pro ně nemusela být dostatečně účinná, a pak těm, u kterých hrozí po čase vyprchání imunity. V prvním případě jde o pacienty, kteří se léčí se zhoubným nádorem, lidi po transplantacích orgánů a kmenových buněk, bez sleziny, ale také například o ty, kteří mají pokročilou či neléčenou infekci virem HIV. Do této skupiny jsou zařazeni i pacienti, kteří se léčí vysokými dávkami kortikosteroidů, mají některé druhy biologické léčby či podstupují terapii potlačující imunitu.

Oslabení imunity v čase hrozí seniorům nad 65 let, dále lidem umístěným v léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem. Odborníci do této kategorie řadí i chronicky nemocné, kterým hrozí těžký průběh covidu-19, a také zdravotníky a pracovníky sociálních služeb.

Očkování třetí dávkou už zavedli mimo jiné v Izraeli, Rakousku, Německu či USA.