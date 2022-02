Přemíra snahy, komentoval biatlonový šéftrenér Rybář chybu s lyžemi Davidové

Peking - Podle šéftrenéra biatlonistů Ondřeje Rybáře stály za běžeckým trápením Markéty Davidové v úvodním olympijském závodě smíšených štafet potíže s nedostatečně přemazanými lyžemi. Servis se snažil na poslední chvíli reagovat na odlišné podmínky na trati, nebyl však dostatek času celý proces dokončit. Davidová na soupeřky ztrácela, a byť patří k nejrychlejším běžkyním, klesla ve druhém úseku z šestého na deváté místo. Štafeta skončila po třech trestných kolech debutanta Mikuláše Karlíka dvanáctá.

"Byl nedostatek času na přemazání lyží, aby se udělala ta procedura. Tak se udělala část a to nebylo to úplně nejšťastnější. Předtím tam byla máza, na kterou se reagovalo. Já se v tom ale nebudu babrat, to nikomu nepomůže. Čím víc se to bude rozpitvávat, tím víc se bude řešit: vyhoďte toho a tamtoho. Já se za ty servisáky omluvil, že na tom je hrozně těžké závodit," řekl Rybář novinářům v Pekingu.

Samotná Davidová v cíli přiznala, že tak špatně se jí ještě nikdy nejelo. Na svém úseku měla až třináctý běžecký čas a na nejrychlejší Němku Denise Herrmannovou ztratila více než minutu. Označila to za ryzí zoufalství.

"Vyhodnocení situace (od servisu) bylo trošku ukvapené a chtělo to řešit jinak. Po bitvě je ale každý generál. Člověk se vždycky nejvíc poučí z toho, jakou chybu udělal. Myslím, že příště bude jednat s chladnější hlavou. Je to chyba, která pramení z toho: Chci to udělat co nejlíp, chci to co nejlíp vyřešit. Přemíra snahy," vysvětlil Rybář.

Nešťastné rozhodnutí mrzelo o to víc, že Davidová, které patří 11. místo ve Světovém poháru, měla být ve štafetě hlavním trumfem. "Mohla štafetu dotáhnout do kontaktu, jen neměla materiál na to, aby to zvládla. To je tristní," řekl šéftrenér. Davidová měla podle něj původně připravené lyže stejně jako Jessica Jislová. Ta potíže neměla. "Kdyby Makula měla to, co měla Jessica, tak s tím problém v zásadě nebyl," uznal Rybář.

Dlouholetý reprezentační trenér i servisní tým si s Davidovou vše vyříkal. Rybář se jí v cíli veřejně omluvil. "Samozřejmě, že to musíte řešit. Mě to samotné štve i za ty kluky, co se stalo. Spíš to potřebujete tomu člověku vysvětlit, že to nesmí brát na sebe, že někde zklamal, protože to opravdu není její vina. S tím nic neuděláte. Babrat se v tom, co se stalo… Spíš předcházet, aby se to nestalo," řekl Rybář.

"Lidi na to reagovali, my řekli to své, že nebyl dostatek času na celý cyklus změny mázy. Nepomůže nic objasňovat, za mě je to uzavřené. Stalo se, co se stalo. Je to o to horší, že se to stalo v olympijském závodě. Je to tým servisáků, není to o jednotlivci. Musíme hledat, aby se to příště nestalo, nikdo to nebude omlouvat," uvedl Rybář, který se s podobným zaváháním setkal poprvé v kariéře.

Do pondělního vytrvalostního závodu, v němž je Davidová úřadující mistryní světa, by česká jednička měla jít s čistou hlavou. "Samozřejmě, pro sportovce je lepší vědět před dlouhým závodem nebo před dalšími závody, že ta chyba není v ní, ale v materiálu, ale nejlepší je, když se to nestane. Potřebujete mít důvěru, jak to všechno funguje. A tohle důvěře nepřidá. Chyba se stala, my ji zpátky nevrátíme," konstatoval Rybář.

A slíbil, že podobná chyba už nepřijde. "Protože pokud se stane na olympiádě, tak si ji budeš pamatovat do smrti. Každý si tyhle věci pamatuje. Když za něco dostanete přes prsty nebo dostanete pětku ve škole, víte, za co jste ji dostal. Příště si prostě dáte pozor. Pokud to pro vás zásadní je, a myslím si, že pro všechny tady v týmu je olympiáda věc, pro kterou se připravujete, tak pochybuju, že bychom tam měli člověka, který by tohle hodil za hlavu a příště to řešil úplně stejným způsobem," dodal Rybář.