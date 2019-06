Premiéři V4 dnes budou v Praze jednat o evropském summitu

Praha - V Praze se dnes sejdou předsedové vlád zemí visegrádské čtyřky (V4), tedy České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska, aby se poradili před mimořádným zasedáním Evropské rady, které se uskuteční v neděli 30. června v Bruselu. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu na plénu Sněmovny při schůzi k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě řekl, že summit zásadně rozhodne o tom, kdo bude předsedou Evropské komise, Evropské rady a Evropské centrální banky.

Šéfům států a vlád zemí Evropské unie se v noci na 21. června nepodařilo vyřešit složitou otázku nového obsazení klíčových funkcí v evropských institucích. Předseda vrcholných unijních schůzek Donald Tusk novinářům tehdy řekl, že nebyla na jednání Evropské rady většina pro žádného kandidáta. Nedělní mimořádné zasedání se koná jen dva dny před ustavující schůzí nově zvoleného europarlamentu.

Babiš tento týden na zahájení Konference ekonomických diplomatů v pražském Černínském paláci řekl, že je důležité, že většinovou podporu do čela Evropské komise nezískal žádný z takzvaných spitzenkandidátů, tedy lídrů kandidátek jednotlivých stran do nedávných voleb do Evropského parlamentu. Za lidovce - nejsilnější frakci v EP - se o post uchází Němec Manfred Weber, za socialisty Nizozemec Frans Timmermans a za liberály Dánka Margrethe Vestagerová. Někteří spitzenkandidáti podle Babiše nemají rádi teritorium V4.