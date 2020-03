Premiéři V4 budou ve středu v Praze jednat o koronaviru

Ilustrační foto - Český premiér Andrej Babiš hovoří s novináři, poté co položil 17. listopadu 2019 věnec k památníku Brána svobody v Bratislavě, kde si představitelé zemí V4 připomněli 30. výročí sametové revoluce.

Praha - Premiéři Česka, Slovenska, Polska a Maďarska se ve středu sejdou v Praze na mimořádném summitu visegrádské čtyřky (V4), na kterém chtějí jednat zejména o spolupráci v boji proti nákaze novým type koronaviru. Předsedové vlád se budou věnovat také problematice migrace v souvislosti s aktuálním vývojem v Turecku nebo přípravě víceletého finančního rámce Evropské unie na příštích sedm let.

Svolání schůzky ke koronaviru inicioval o víkendu polský premiér Mateusz Morawiecki. "Jednání zemí V4 bude věnováno nynější situaci v Evropě. Chceme v souvislosti s koronavirem připravit řešení a posílit spolupráci," uvedl tehdy na twitteru. Jednání se uskuteční v Praze, neboť Česko nyní předsedá V4.

V době svolání mimořádného summitu nebyly v žádné ze zemí V4 zaznamenané případy nakažení koronavirem. V současnosti ale už je v Česku pět nakažených. Ostatní země skupiny žádné případy nehlásí, dvě ženy nakažené koronavirem, u nichž se onemocnění prokázalo v Praze, ale v posledních dnech cestovaly přes Budapešť.

Premiéři V4 se budou zabývat také aktuální situací kolem nelegální migrace. Turecko přestalo dodržovat dohodu s Evropskou unií o zadržování migrantů proudících do Evropy. Lidé se snaží proniknout především do Řecka. Řecká policie a armáda od soboty k pondělnímu večeru zabránily asi 24.000 pokusům o ilegální překročení hranice z Turecka.

Situací kolem nelegální migrace se budou ve středu v Bruselu zabývat i ministři vnitra EU. Měli by se pokusit pomoci balkánským státům, které se obávají nového nezvladatelného přílivu běženců. V Turecku jedná o možném řešení situace i šéf unijní diplomacie Josep Borrell.

Posledním bodem jednání summitu V4 bude víceletý finanční rámec EU. Všechny čtyři země mají shodný názor na to, že by se proti současnému období neměly snižovat výdaje unie na politiku soudržnosti, která je významným zdrojem příjmů zejména pro chudší země unie. Návrh finančního rámce ale počítá s omezením peněz v kohezních fondech,a to kvůli celkovému snížení příjmů EU v důsledku odchodu Británie, ale i kvůli novým evropským prioritám. Na celoevropské úrovni jednali premiéři a prezidenti členských zemí o víceletém finančním rámci ve druhé polovině února, dohodu ale nenašli.