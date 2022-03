Premiéři při cestě do Kyjeva podle Fialy dbali na bezpečnostní doporučení

Dukovany (Třebíčsko) - Při cestě do Kyjeva podle premiéra Petra Fialy (ODS) politici dodržovali všechna strategicko-bezpečnostní doporučení. V Dukovanech na Třebíčsku tak dnes premiér před novináři reagoval na vyjádření šéfa ukrajinských železnic Oleksandra Kamyšina, podle něhož byla cesta trojice evropských premiérů do Kyjeva "naivní", pro Ukrajinu ale zároveň velmi důležitá. Fiala zároveň dodal, že se setkává asi jen s pozitivními ohlasy na tuto návštěvu i od světové veřejnosti.

Fiala se do Kyjeva vydal nečekaně s polským premiérem Mateuszem Morawieckým, slovinským premiérem Janezem Janšou a polským vicepremiérem Jaroslawem Kaczyńským v úterý. Vyjádřili tak osobně podporu ukrajinské vládě a Ukrajině, kterou před třemi týdny vojensky napadlo Rusko. Osobně se setkali s prezidentem Volodymyrem Zelenským.

"Pokud jde o zveřejňování různých informací z té cesty, tak je potřeba říct, že byly vedeny strategicko-bezpečnostními doporučeními. To nebyly nějaké nápady nás politiků," řekl Fiala. Podle něj o tom svědčí dobrý průběh cesty. "Protože rizika s tím spojená nepochybně byla," dodal.

V rozhovoru s televizní stanicí CNN Kamyšin uvedl, že ho překvapilo, že ministerští předsedové o své cestě vlakem veřejně informovali dlouho předtím, než dorazili do ukrajinské metropole. Během cesty se na sociálních sítích vyjádřili jak polský premiér Morawiecki, tak Fiala.

Tomu, že si politici k cestě vybrali vlak, Kamyšin rozumí. "Každý chytrý člověk by si v těchto dnech vybral vlak spíše než auto. I když se všude bombarduje, jsou teď nádraží a vlaky nejbezpečnější místa v zemi," uvedl.

Podle Fialy je důležité to, co návštěva přinesla samotné Ukrajině, a to se podle něj projevuje ve vyjádřeních ukrajinských představitelů. "To je asi nejlepší a nejdůležitější hodnocení té cesty. To, že jsme tam byli a dali jsme Ukrajině najevo, že není sama, že se nebojíme ruské agrese, že je podporujeme," uvedl.