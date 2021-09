Premiéři ČR, Slovenska a Rakouska jsou proti ilegální migraci

Lednice (Břeclavsko) - Premiéři České republiky, Slovenska a Rakouska jsou proti ilegální migraci a nechtějí, aby se opakoval rok 2015, kdy do Evropy proudily davy uprchlíků. Novinářům to dnes po jednání v Lednici na Břeclavsku řekli premiéři Andrej Babiš (ANO), Eduard Heger a rakouský kancléř Sebastian Kurz. Vyjádřili se k situaci v Afghánistánu, kde se po odchodu spojeneckých vojáků dostalo k moci radikální hnutí Tálibán. Podle premiérů je potřeba pomáhat Afgháncům v jejich zemi nebo v sousedních státech. Podle odhadů Organizace spojených národů by mohlo prchnout do Evropy až půl milionu Afghánců.

"Máme povinnost podporovat lidi, proto se Rakousko rozhodlo vydat velkou částku peněz navíc, a to 18 milionů eur (asi 457 milionů korun) na podporu Afghánců v jejich sousedních zemích," uvedl Kurz. Podle něj je to snaha zmírnit jejich utrpení. "Nemůžeme ale připustit, aby se opakoval rok 2015. Jsme proti ilegální migraci. Budeme bojovat s převaděči a pašováním lidí, nemůže dojít k neřízenému migračnímu proudu do Evropy," uvedl rakouský kancléř.

Babiš uvedl, že předsedové všech tří vlád mají jednotný názor na boj proti pašerákům lidí. "Ilegální migranti platí za to, že přicházejí do Evopy. My tomu musíme zabránit mimo Evropu," zdůraznil český premiér.

Podle něj je třeba Afgháncům pomoct u nich doma. "V Evropě už pro ně fakt není místo," řekl Babiš. Kdyby se to nepodařilo, je podle něj na řadě druhé kolo jednání s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. "Problém s migrací se stále vrací. Vidíme teď i novou situaci, ve které běloruský režím začíná využívat migraci jako hybridní zbraň," řekl Babiš. Dodal, že je nutné účelovou migraci z Běloruska zastavit, v čemž podle něj určitě pobaltské země dostanou absolutní podporu.

Litva, Lotyšsko, ale i Polsko čelí vlně ilegální migrace směřující z Běloruska. Premiéři těchto zemí společně s předsedkyní estonské vlády v srpnu obvinili běloruského prezidenta z plánování a organizování nynější migrační krize na běloruských hranicích. Podle těchto států i podle Evropské unie Alexandr Lukašenko záměrně umožňuje migrantům z Blízkého východu a Afriky přecházet přes společnou hranici, která je zároveň hranicí EU a schengenského prostoru volného pohybu. Chce se tak prý pomstít za sankce přijaté proti jeho režimu.

Kurz doplnil, že je potřeba bojovat proti všem formám ilegální migrace. Uvedl, že nyní jsou postižené země na východě Evropy. "Ze západoevropského pohledu je nutné dodat, že my ostatní země zažíváme migrační tlak dlouhá léta. Je důležité mít ochranu vnějších hranic, rozhodným způsobem postupovat proti pašerákům a vysílat jasné signály všem zemím," řekl Kurz.