Premiéra videa u sporných situací na US Open nevyšla, sudí nefungoval tablet

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů):Muži:Dvouhra - 1. kolo, 29. srpna 2023. Corentin Moutet z Francie.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů):Muži:Dvouhra - 1. kolo, 29. srpna 2023. Corentin Moutet z Francie. ČTK/AP/Mary Altaffer

New York - Premiérové nasazení systému Video Review (VR) při posuzování sporných situací na tenisovém US Open se neobešlo bez komplikací. Přezkoumání verdiktu o dvojím dopadu míčku pomocí letošní novinky si jako první vyžádal Francouz Corentin Moutet v duelu s Andym Murraym, sudí na umpiru ale nefungoval tablet a původní rozhodnutí ve prospěch britského tenisty tak zůstalo v platnosti.

"Evidentně to v docela důležité chvíli zápasu nešlo podle plánu," komentoval trojnásobný grandslamový šampion Murray situaci ze závěru zápasu, v němž nakonec Mouteta porazil 6:2, 7:5, 6:3

Systém VR je ve Flushing Meadows k dispozici na pěti kurtech a hráči díky němu získali možnost nechat si přezkoumat nejen těsné auty, ale i řadu dalších verdiktů jako právě například dvojí dopad míčku. Tenisté mají pro využití VR tři možnosti na set plus jednu dodatečnou na tie-break.

Moutet chtěl systém využít ve třetím setu, kdy Murray podával za stavu 5:3. Francouz dobíhal u postranní čáry míček, který sice dostal přes síť, rozhodčí ale zahlásila, že ho nestihl odehrát před tím, než podruhé dopadl na zem. Moutet se okamžitě přihlásil o challenge, sudí Louise Azemarová Engzellová, jež rozhodovala například letošní finále mužské dvouhry na Australian Open, ale záznam sporného momentu nemohla kvůli nefunkčnímu tabletu zhlédnout.

Pokud by Moutet fiftýn získal, měl by brejkbol. Místo toho Murray nakonec dotáhl game do úspěšného konce a po čtvrtém proměněném mečbolu mohl slavit postup do druhého kola. Televizní záběry na obrazovkách, které ale sudí k posuzování situací podle protokolu použít nemohou, navíc podle Murrayho prokázaly, že míček opravdu dopadl na zem dvakrát.