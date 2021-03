Premiéra hry napsané robotem přilákala tisíce lidí z ČR i ciziny

Praha - Premiéru inscenace AI: Když robot píše hru, kterou Švandovo divadlo uvedlo na internetu, vidělo za 84 hodin 13.498 lidí. Je to stejný počet diváků, který by zaplnil 337 vyprodaných představení na studiové scéně, kde by se měla hrát. ČTK to dnes sdělil ředitel Švandova divadla Daniel Hrbek, který inscenaci režíroval. Titul je první divadelní hrou napsanou z drtivé většiny počítačem a Švandovo divadlo ji uvedlo při příležitosti stého výročí premiéry hry R.U.R. Karla Čapka. Dílo vypráví o radostech a strastech každodenního života z pohledu robota.

Premiéra podle Hrbka vzbudila zájem nejen v Česku, ale i v zahraničí. Díky spolupráci Českých center tak vedle zájemců z České republiky sledovali večer lidé z dalších 22 zemí. Přesně 7409 diváků, tedy více než polovina z celkového počtu, se na událost podívalo v anglické verzi.

Autorům se podařilo přilákat i pozornost zahraničních médií. O hře napsané robotem a uvedené ke 100. výročí premiéry Čapkovy hry referovala například německá televize ZDF i italská RAI, informoval o ní britský deník The Guardian, rádio BBC, kanadská rozhlasová stanice CBC a další. Reflexi hry přinesl The Daily Telegraph, The Times UK či British Theatre Guide.

Počítač pod dohledem týmu informatiků v čele s počítačovým lingvistou Rudolfem Rosou z MFF UK od května 2020 generoval obrazy ze života hlavního hrdiny - robota čelícího každodenním radostem a strastem. Text vznikal v angličtině, do češtiny ho převáděl strojový překlad. Výsledkem byl soubor dialogů, které ve Švandově divadle vybrali a ty nejlepší seřadili tak, aby vyprávěly ucelený příběh putování robota lidskou společností. Výsledný tvar může připomínat futuristickou verzi Malého prince.

Ohlas měla nejen on-line premiéra hry, ale také navazující debata o spolupráci člověka a umělé inteligence. Ta poodhalila vznik inscenace a nastínila možnosti robota coby dramatika a autora teď i v budoucnu.

"Našim cílem je zdokonalit jazykový model natolik, aby dokázal vytvořit nejen sled dialogů dvou postav, ale regulérní celovečerní divadelní hru. Doufáme, že s naší lidskou pomocí by to mohl už možná do roka a dne zvládnout," řekl Rudolf Rosa.