Premiéra filmu Po čem muži touží 2 by měla být 21. dubna

Praha - Komedie Po čem muži touží 2 režiséra Rudolfa Havlíka, volné pokračování komedie Po čem muži touží, by mělo dorazit do kin 21. dubna. Snímek Po čem muži touží se stal divácky nejúspěšnějším českým filmem roku 2018, navštívilo ho 559.000 lidí a na tržbách vydělal 165,6 milionu korun. Lepší výsledky před třemi lety měly pouze zahraniční snímky Bohemian Rhapsody a Avengers: Infinity War. ČTK o tom za distribuční společnost Cinemart informovala Uljana Donátová.

"O dvojce jsme na začátku vůbec nepřemýšleli, my jsme ani netušili, že by film mohl mít takový divácký úspěch, jaký měl, a tak pokračování vlastně vzniklo spíše organicky. Baví mě dělat komedie, a baví mě, když se lidi v kině smějí, to je ta nejlepší odměna. Myslím, že kolikrát je to těžší, než dělat artové věci," uvedl režisér Havlík.

Film Po čem muži touží 2, na jehož scénáři spolupracoval Havlík s Filipem Oberfalcerem, je opět humorným pohledem na střet mužského a ženského světa. V prvním filmu se hlavní hrdina Karel Král v podání Jiřího Langmajera ocitl v ženském těle. V druhém díle sledujeme psycholožku Irenu Kopáčovou ((Anna Polívková), která žije v jiné části města. Ve stejnou chvíli, kdy si Karel Král v prvním díle přál být ženou, ona si vzhledem ke zklamání z rozchodu s přítelem přeje být raději mužem. Jednoho dne se probudí a ocitne se v podobné situaci jako Král - je v těle, které nenávidí. Jediný, kdo věří, že v mužském těle se skrývá Irena, je soused Radim (Marek Taclík). Právě on je průvodce proměněné Ireny chlapským světem.

V hlavních rolích se objeví oba hlavní představitelé z prvního filmu. Dále v něm hrají Tereza Kostková, Pavel Šimčík, Ondřej Kavan, Leoš Noha, Oskar Hes, Zuzana Kronerová, Jiří Maryško, Radek Holub, Michal Kavalčík, Martina Babišová nebo modelka a herečka Pavlína Němcová.

Komediální žánr je v českých kinech žádaný. Minulý týden snímek Srdce na dlani režiséra Martina Horského přeskočil v čele žebříčku víkendové návštěvnosti kin dosud vedoucí americký film Spider-Man: Bez domova. V popředí víkendové návštěvnosti kin byla před koncem loňského roku komedie režisérky Marty Ferencové Přání Ježíškovi, která na tržbách za dva měsíce vydělala přes 26 milionů korun. Komedii režiséra Patrika Hartla Prvok, Šampón, Tečka a Karel loni vidělo téměř 600.000 lidí a vydělala bezmála 93 milionů korun.