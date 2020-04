Premiér navrhne od června zvýšit platby za státní pojištěnce

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) navrhne vládě zvýšit od června platby za státní pojištěnce o 500 korun. Dnes večer to řekl v České televizi. Podle něj bude potřeba do zdravotnictví dodat desítky miliard korun. Pojištěnců, za které platí zdravotní pojištění stát, je zhruba 5,9 milionu, jde o děti, seniory, nezaměstnané nebo vězně. Letos stát za každého z nich odvádí 1067 korun měsíčně. Původně bylo v plánu příští rok zvýšení o 3,5 miliardy. Zdravotní pojišťovny už na konci března odhadovaly, že schodek zdravotního pojištění bude 40 miliard korun.

"Dospěl jsem k návrhu, o kterém ještě neví ani ministr zdravotnictví, ani paní ministryně (financí Alena) Schillerová, že musíme navýšit platbu za státní pojištěnce. Myslím si, že od 1. června o 500 korun," uvedl Babiš. Znamenalo by to podle něj do zdravotnictví 19,2 miliardy Kč navíc. O dalších 200 korun by se částka měla navýšit příští rok, což je dalších 53 miliard Kč.

Letošní rozpočet plánuje státní platbu do systému zdravotního pojištění 76,8 miliardy korun. Ministerstvo zdravotnictví před epidemií koronaviru avizovalo, že meziročně by platby za státní pojištěnce mohly vzrůst o 3,5 miliardy korun. Návrh má projednat Sněmovna.

Před deseti dny Babiš mluvil o tom, že nemocnice by od pojišťoven letos měly dostat deset miliard navíc. Nyní do nich jde zhruba polovina nákladů českého zdravotnictví. Zástupci nemocnic upozornili na to, že nemocnice v koronavirové krizi nemohou postupovat podle běžného modelu financování. Nemocnice platí zaměstnancům a rezervují lůžka pro nakažené koronavirem a zároveň omezují plánovanou péči, která tvoří velkou část jejich příjmů.

Zdravotní pojišťovny měly podle Babiše ke konci března na účtech asi 60 miliard korun. Podle vyjádření Všeobecné zdravotní pojišťovny a Svazu zdravotních pojišťoven, který sdružuje šest dalších menších pojišťoven, deklarovaly, že letos péči zvládnou z těchto rezerv uhradit, o příštím roce to zatím říci nemohou.

Na zhruba 8,5 miliardy korun ministerstvo odhadlo pokles příjmů celého systému veřejného zdravotního pojištění za odpuštěné platby osob samostatně výdělečně činných na zdravotní pojištění. Systém veřejného zdravotního pojištění letos počítal s výdaji kolem 350 miliard korun.