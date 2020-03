Premiér: Francie o půlnoci uzavře kvůli viru obchody a restaurace

Paříž - Francie kvůli šíření nového typu koronaviru uzavře od dnešní půlnoci restaurace, bary, kluby, kavárny, kina a obchody, s výjimkou těch se zbožím běžné potřeby. Na tiskové konferenci to oznámil premiér Édouard Philippe. Občany přitom vyzval, aby omezili pohyb na veřejnosti a pokud možno pracovali z domova. Nedělní první kolo komunálních voleb se podle Philippa uskuteční. Ve Francii na nemoc z koronaviru zemřelo už 91 lidí. Celkem se v zemi novým typem viru nakazilo téměř 4500 lidí.

Výjimku ze zákazu podle premiéra dostanou jen místa, která jsou nezbytná "pro život země". Jsou jimi hlavně obchody s potravinami, lékárny, banky, trafiky nebo čerpací stanice. Otevřené zůstanou i kostely, mešity a další modlitebny, konání bohoslužeb je ale zakázáno.

Žádné omezení se nedotkne hromadné dopravy. Philippe ale vyzval, aby ji lidé používali co nejméně. Francouzi by se nyní podle premiéra měli zdržovat co nejvíce doma a - pokud je to možné - měli by z domova také pracovat. Ven by měli chodit pouze na nákupy či k volbám.

První kolo komunálních voleb, v nichž budou Francouzi rozhodovat o vedení více než 30.000 obcí včetně Paříže, se uskuteční podle plánu. Lidé ale musejí striktně dodržovat preventivní opatření, zdůraznil premiér.

K opatření francouzská vláda podle svého předsedy přistoupila kvůli tomu, že lidé dosavadní výzvy k omezení sociálních kontaktů brali na lehkou váhu. Francouze proto vyzval k "větší disciplíně" tváří v tvář pandemii. Zároveň připustil, že obyvatelé země budou muset v následujících týdnech přinést velké oběti.

Ve Francii na nemoc z koronaviru zemřelo už 91 lidí. Za posledních 24 hodin počet mrtvých vystoupil o 12. Celkem se v zemi novým typem viru nakazilo téměř 4500 lidí, více než 300 nemocných je na jednotkách intenzivní péče.

Případ nákazy se dnes potvrdil v první z francouzských věznic. Infikovaným je 74letý trestanec, který si od minulé neděle odpykával trest v nápravném zařízení ve městě Fresnes jižně od Paříže. Podle listu Le Figaro byl v cele sám a když se u něj objevily první příznaky, tak byl v pátek převezen do nemocnice. "Nebyl v kontaktu s jinými vězni," zdůraznila mluvčí ministerstva spravedlnosti.

Ve Francii se zvyšuje i počet nakažených politiků. Koronavirus se už dříve potvrdil například u ministra kultury Francka Riestera. Le Figaro uvádí, že nakažených je už sedm poslanců Národního shromáždění a dnes vyšel pozitivní test i první člence Senátu. Koronavirem se infikovala také náměstkyně ministryně životního prostředí Brune Poirsonová.

Navzdory rostoucímu počtu případů nákazy dnes v Paříži protestovalo proti prezidentovi Emmanuelu Macronovi a jeho vládě asi 400 příznivců hnutí žlutých vest. Od pátku přitom ve Francii platí zákaz shromažďování s více než stem účastníků.

Od pondělí zůstanou ve Francii uzavřeny také školky, základní a střední školy a univerzity. Doma zůstane podle dnešních údajů ministerstva školství asi 12,4 milionu dětí.