Premiér Fiala vysvětloval studentům v Brně důležitost důchodové reformy

Brno - Pokud v České republice nebude důchodová reforma, po roce 2040 by nebylo na penze a roční dluh by se pohyboval kolem 300 miliard korun, což je podle premiéra Petra Fialy (ODS) nezaplatitelné. Řekl to dnes při debatě se studenty gymnázia ve Vídeňské ulici v Brně. Deficit celého státního rozpočtu za loňský rok, tedy nejen v důchodové oblasti, byl 360 miliard korun.

Studenti mohli mít na premiéra otázky a jedna z nich se týkala právě důchodové reformy. Fiala uvedl, že pokud nebude důchodová reforma, nemůže mít současná generace studentů, ale také například jejich rodičů čtyřicátníků v budoucnu slušné penze. "Důvod je jednoduchý. Ubývá lidí, kteří vydělávají a odvádějí peníze na daních a sociálním pojištění, ale přibývá těch, kteří tyto peníze čerpají. Když tento poměr neodpovídá, systém se dostává do dluhů," uvedl Fiala. Nastínil tak například nejen zvyšující se počet důchodců, kteří se dožívají delšího věku, ale také vyšší počet studentů, kteří oproti dřívějšku začínají pracovat později.

Ve 40. letech by tak mohl být dluh v důchodové oblasti ročně až 300 miliard korun, což Fiala považuje za nezaplatitelné. Možností vidí premiér několik. "Lze prodloužit věk odchodu do důchodu, zvýšit odvody nebo je možnost pro lidi ukládat si peníze bokem a stát jim bude přispívat," řekl premiér. Podle něj je důchodová reforma nepopulární téma, protože se projeví za deset a více let, ale také je potřeba najít shodu s opozicí, aby při případné změně politické reprezentace nenastala změna.

Fiala také odpovídal na dotazy týkající se životního prostředí, korupce nebo sportu. "V České republice máme problém s pohybem mladých lidí a to má spoustu dopadů. Jsou zdravotní, což je nákladné pro náš systém. Ale máme problém i získat mladé lidi do profesí jako voják, hasič nebo policista," řekl Fiala. Podle něj by někteří zájemci profese rádi vykonávali, ale řada z nich nesplňuje fyzické parametry. "Není to banální problém. Proto si dovolím výzvu, abyste mysleli na svou fyzickou kondici," dodal Fiala.

Jeho další kroky v Brně povedou na setkání se zástupci soudů. Poté má v plánu zúčastnit se otevření automatické třídicí linky na papír, plast a kovové obaly za 330 milionů korun v městské společnosti SAKO Brno.