Premiér Fiala uvedl do úřadu ministra financí Stanjuru

Premiér Petr Fiala (vpravo) uvedl 17. prosince 2021 v Praze do funkce ministra financí Zbyňka Stanjuru. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) dnes v podvečer uvedl do funkce ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS). Prioritou pro nového ministra nyní bude vypracování návrhu státního rozpočtu na příští rok a příprava státu na hospodaření v rozpočtovém provizoriu. Fiala již na dnešním prvním zasedání vlády zadal Stanjurovi, aby vypracoval harmonogram projednávání rozpočtu a pravidla pro fungování státu v rozpočtovém provizoriu.

Stanjura si zároveň stanovil čtyři priority, které chce jako ministr naplnit. První je podle něj vrácení důvěry občanů ve stát, druhá je zamezit dalšímu zbytečnému zadlužování státu a třetí poskytnutí zbytného státního majetku, například pozemků, pro rozvoj obcí a krajů, a to i bezplatně. Jako poslední úkol Stanjura uvedl, že chce hájit také zájmy a potřeby svého regionu, kterým je Opavsko. "Chci jeden pracovní den týdně strávit v našem regionu," uvedl.

Končící vláda navrhla na příští rok rozpočet se schodkem 377 miliard korun, ale nastupující kabinet chce deficit snížit pod 300 miliard omezením výdajů, zvýšení daní odmítá. Sněmovna nový rozpočet do konce roku neschválí, Česko tak bude na počátku příštího roku hospodařit v takzvaném rozpočtovém provizoriu. Hospodaření státu se pak řídí podle posledního schváleného rozpočtu. Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu dostávají v každém měsíci peníze na výdaje do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce.

Podle dřívějšího vyjádření Stanjury bude rozpočtové provizorium nejdéle do března. Dnes pak potvrdil, že vláda podle něj připraví návrh rozpočtu na příští rok do zhruba šesti týdnů, tedy do přelomu ledna a února.

"Jako první kroky musíme připravit rozpočtové provizorium a návrh rozpočtu," uvedl Stanjura. Komplikované kvůli provizoriu podle něj bude vyplácení kompenzací v souvislosti s pandemií. "Najdeme na vládě řešení a pak to zveřejníme. Princip ale je takový, že pokud vláda omezí nebo zakáže podnikání, musí kompenzovat," uvedl.

K případný personálním změnám Stanjura uvedl, že nejdříve bude mluvit se všemi náměstky a šéfy podřízených organizací a následně se případně vyjádří. Zároveň uvedl, že bude mít na MF dva politické náměstky. Jednoho si přivede sám a jednoho bude nominovat koalice Pirátu a STAN.

Schodek státního rozpočtu za letošní rok přesáhne určitě 400 miliard korun, uvedla dnes dopoledne již bývalá ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Na přesnější číslo je podle ní brzy, výsledek bude záviset především na tom, jak dopadnou investice. Na celý letošní rok je schválený schodek rozpočtu 500 miliard korun. Loni skončil rozpočet v deficitu 367 miliard korun.

Národní rozpočtová rada (NRR) v poslední zprávě o stavu veřejných financí uvedla, že ke konsolidaci veřejných financí nebudou stačit jen opatření na straně výdajů, ale bude nutné i navýšit příjmy, tedy daně. Rada hodnotí pozitivně vznik nové vlády, která klade důraz na rychlejší konsolidaci a chystá snížit schodek plánovaného státního rozpočtu na příští rok.