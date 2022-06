Premiér Fiala se příští týden setká ve Vatikánu s papežem Františkem

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) se příští čtvrtek setká ve Vatikánu s papežem Františkem. Hovořit budou o aktuálních mezinárodních otázkách či české pomoci Ukrajině. Fiala do Vatikánu zamíří z Berlína, kde ve středu vystoupí jako čestný řečník na zasedání Východního výboru německého hospodářství, informoval ČTK úřad vlády.

Fialu ve Vatikánu přijme papež František, předseda vlády bude jednat také se šéfem vatikánské diplomacie kardinálem Pietrem Parolinem. "Jejich rozhovory se dotknou aktuálních mezinárodních otázek a české pomoci napadené Ukrajině a jejím obyvatelům," sdělila Strakova akademie.

S papežem Františkem jednal při příležitosti setkání lídrů zemí Evropské unie na summitu v Římě v březnu 2017 tehdejší premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Františkův předchůdce Benedikt XVI. přijal ve Vatikánu předsedy vlády Jana Fischera v roce 2009 či Petra Nečase (ODS) o tři roky později.

Sobotka při setkání pozval papeže do Česka, což učinili opakovaně prezident Miloš Zeman či bývalý šéf Sněmovny Radek Vondráček (ANO) při přijetí ve Vatikánu v roce 2019. Zatím posledním papežem, který Česko navštívil, byl Benedikt XVI., který v září 2009 sloužil mše pod širým nebem v Brně a ve Staré Boleslavi. Před Benediktem byl v Česku v roce 1997 papež Jan Pavel II.

Vatikán v polovině května oznámil, že novým pražským arcibiskupem se stane olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Nahradil kardinála Dominika Duku, který funkci vykonával od roku 2010. Výběr Dukova nástupce trval několik let. Duka letos dosáhl věku 79 let, církevní hodnostáři obvykle funkce opouštějí po dovršení 75 let.

Graubnerovi bude letos v srpnu 74 let, pozici pražského arcibiskupa je připraven vykonávat několik let. "Když to bude méně, zlobit se nebudu, když síly budou, jsem ochotný pracovat, dokud to půjde," uvedl. V nejbližších letech by tak měla v Česku nastat změna nejen na pozici pražského arcibiskupa, ale také v čele dalších diecézí.

V Berlíně bude Fiala na pozvání německého hospodářského svazu Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft (OA). Svaz, mezi jehož členy patří velké společnosti jako BASF, Deutsche Bank či Siemens, podporuje hospodářské vztahy Německa se střední a východní Evropou.