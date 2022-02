Premiér Fiala se chystá na pozvání kancléře Scholze na návštěvu Německa

Praha - Předseda vlády Petr Fiala (ODS) by měl do poloviny března navštívit sousední Německo. Před odletem na evropský summit do Bruselu dnes novinářům řekl, že se domlouvá jeho cesta na pozvání spolkového kancléře Olafa Scholze.

Česko i Německo mají po loňských podzimních volbách nové vlády. Sociální demokrat Scholz se stal novým německým kancléřem 8. prosince, skončila tak po 16 letech éra kancléřky Angely Merkelové. Fiala tehdy ČTK napsal, že Německo je důležitý spojenec a obchodní partner České republiky. "Je v zájmu jak ČR, tak i Německa, aby dobré vztahy mezi našimi zeměmi byly zachovány a dále se rozvíjely. Věřím, že to tak bude i s nástupem nové vlády," uvedl. Fiala byl jmenován 28. listopadu, celý jeho kabinet pak 17. prosince.

Fialova první zahraniční cesta ve funkci vedla tradičně do Bratislavy. Se slovenským protějškem Eduardem Hegerem se setkal 11. ledna. Hovořili o bilaterální spolupráci i o regionálních a evropských otázkách. Premiér přicestoval do Bratislavy autem z Brna. V Praze Fiala počátkem února přivítal polského premiéra Mateusze Morawieckého, podepsali spolu smlouvu o řešení vlivu těžební činnosti v polském hnědouhelném dole Turów u českých hranic.