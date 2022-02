Premiér Fiala navštíví jihomoravské obce zasažené tornádem

Hrušky (Břeclavsko) - Jihomoravské obce zasažené tornádem navštíví dnes premiér Petr Fiala (ODS). V Hruškách se například podívá do základní školy, v Mikulčicích ho čeká jednání se zástupci kraje a obcí a také diskuse s občany. Programu se zúčastní také ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti), ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) a ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL). Tornádo nejvíce poškodilo Hrušky, Moravskou Novou Ves, Mikulčice, Lužice a hodonínskou část Pánov.

Fiala začne návštěvu v základní škole v Hruškách, kterou poničilo tornádo. Obec ji zhruba za 30 milionů opravila a dnes poprvé do ní jdou děti. Poté premiér zamíří do Moravské Nové Vsi a také do Hodonína, kde tornádo poničilo jak sídliště Bažantnice, tak hodonínskou část Pánov. Poté předseda vlády zamíří do Lužic. Návštěvu zakončí v Mikulčicích, kde budou členové vlády jednat se zástupci kraje a obcí. Program zakončí diskuse s občany v mikulčickém kulturním domě.

Bouře s kroupami a tornádem o rychlosti až 300 kilometrů v hodině se prohnala Břeclavskem a Hodonínskem loni poslední červnový čtvrtek. Zanechala za sebou šest zmařených lidských životů a 1200 poškozených domů, z nichž asi 200 muselo k zemi. Vznikly škody v miliardách korun.