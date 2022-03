Premiér Fiala měl pozitivní test na covid, koronavirus má i část klubu ANO

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) měl ráno pozitivní test na covid-19 a čeká ho sedmidenní izolace. Předseda vlády to dnes uvedl na sociálních sítích. K pracovnímu programu se chce vrátit co nejdříve to bude možné, alespoň prostřednictvím práce z domova. Strakova akademie ruší program, který předseda vlády může absolvovat pouze osobně, řekl ČTK mluvčí kabinetu Václav Smolka.

"Dnes ráno mi vyšel pozitivní výsledek testu na covid. Nyní mne samozřejmě čeká sedmidenní izolace. K pracovnímu programu se chci vrátit co nejdříve to půjde, alespoň z domova," uvedl.

Kabinet dnes hájí ve Sněmovně svůj návrh na prodloužení nouzového stavu, ve středu má na programu řádné zasedání. Fiala měl v plánu i řadu dalších pracovních schůzek či dnešní jednání koaličních špiček ohledně vládních opatření kvůli inflaci a růstu cen energií. Za týden se chystá do Berlína na schůzku s německým kancléřem Olafem Scholzem.

Smolka ČTK řekl, že z programu premiéra zatím vypadávají ty akce, které lze absolvovat jen osobně. Na konání dnešního koaličního jednání či středeční schůze vlády nebude mít Fialova nákaza vliv. Premiér se neúčastnil jednání vlády například i před dvěma týdny, kdy byl na návštěvě Kyjeva. Zastoupil ho první vicepremiér Vít Rakušan (STAN).

Při epidemii se už koronavirem nakazila řada politiků včetně prezidenta Miloše Zemana i několika členů předchozí vlády. Podle dostupných informací byli buď bez příznaků, nebo měli mírnější průběh nemoci a léčili se doma. Z nynější vlády měli pozitivní test ministr kultury Martin Baxa (ODS) či ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Nákaza covidem také odložila jmenování ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) z poloviny prosince na začátek ledna.

Část klubu ANO má covid, Schillerová se chce ptát na grémiu na možná opatření

Část poslaneckého klubu ANO má koronavirus, řekla novinářům šéfka klubu Alena Schillerová. Na grémiu Sněmovny se chce zeptat na případná proticovidová opatření v prostorách dolní komory. Koaliční Piráti, KDU-ČSL a TOP 09 neevidují žádné poslance s covidem-19, sdělili ČTK mluvčí stran. Vyjádření dalších subjektů ČTK shání.

"Máme hodně nemocných poslanců. Neřeknu přesně, kolik z nich má covid a kolik ne. (...) Část mi volala nebo psala, že je pozitivní," řekla Schillerová. Na jednání grémia Sněmovny za účasti předsedů poslaneckých klubů a vedení dolní komory se chce ptát, zda nebudou zavedena proticovidová opatření. V prostorách Sněmovny už není povinné nosit respirátory. "Z našich poslanců nemá nyní covid nikdo, všichni jsou zdraví a doufám, že to tak i zůstane," sdělila ČTK mluvčí Pirátů Veronika Šmídová. "Momentálně jsme tu naštěstí všichni covid negativní," uvedl mluvčí TOP 09 Jan Kocourek. Podle mluvčí lidovců Lucie Ješátkové ani v klubu KDU-ČSL nikdo koronavirus nemá.