Premiér Fiala: Evropa musí pokračovat v podpoře Ukrajině

Praha - Pokud bude Evropa a NATO pokračovat v podpoře Ukrajiny a sankcích proti Rusku, je šance dospět k mírovému diplomatickému řešení, řekl dnes novinářům po návratu z Kyjeva premiér Petr Fiala (ODS). Ukrajina podle něj potřebuje hlavně protitankové a protiletecké zbraně a další vojenskou techniku, protože bojuje proti obrovské přesile. V Kyjevě mluvili třeba také o vytvoření aliance států, které by nabídly azyl ruským vojákům. Fiala také podpořil myšlenku mírové mise na Ukrajině. Jde ale podle něj až o následný krok, nyní je třeba Ukrajinu podporovat v jejím boji. Mírovou misi v Kyjevě navrhl polský vicepremiér Jaroslaw Kaczyński.

Fiala se do Kyjeva vydal nečekaně s polským premiérem Mateuszem Morawieckým, Kaczyńským a slovinským premiérem Janezem Janšou v úterý. V Kyjevě se setkali s nejvyššími představiteli Ukrajiny.

Fiala poděkoval všem, kteří ho doprovázeli. Do Kyjeva s ním jeli poradce předsedy vlády pro zahraniční a bezpečnostní otázky Tomáš Pojar, vládní mluvčí Václav Smolka a členové ochranného týmu.

Český premiér zopakoval, že Ukrajinci bojují za své životy, vlast a svobodu, ale zároveň bojují i za další země. "Musíme je v tom boji podpořit, proto jsme tam jeli osobně. Abychom jim dali najevo, že nejsou sami," řekl. Poznamenal také, že je nutné tlačit na Rusko, aby pochopilo, že agrese není cesta. Takový postup označil za jedinou cestu pro diplomatické řešení.

Ukrajinci podle premiéra mají šanci uspět, když jim Západ dodá dostatek vojenské techniky. Zřízení bezletové zóny nad Ukrajinou není podle něj nyní možné, ale Ukrajinci si ji dokážou do jisté míry vytvořit sami při dodávkách správných zbraní.

Delegace podle českého premiéra Ukrajincům vyřídila vzkaz od předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové o programu podpory Evropské unie, která už Ukrajině pomohla celkem asi 2,5 miliardy eur.

Fiala také řekl, že prezident Miloš Zeman byl o cestě předem informován.

Fiala a jeho kolegové po návratu z Kyjeva volali předsedovi Evropské rady

Český, polský a slovinský premiér se po cestě do ukrajinské metropole Kyjeva, ostřelované ruskou armádou, dnes vrátili v pořádku do Polska. Předseda české vlády Petr Fiala na twitteru uvedl, že ihned po návratu telefonoval se svými kolegy předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi a informovali ho o výsledcích návštěvy. Letadlo, kterým se český ministerský předseda vrací z Polska do Česka, je na vojenském letišti v pražských Kbelích očekáváno kolem 13:00.

Fiala, jeho polský protějšek Mateusz Morawiecki a slovinský premiér Janez Janša se v úterý vydali z Polska vlakem do Kyjeva, kde se setkali s premiérem Denysem Šmyhalem a prezidentem Volodymyrem Zelenským. Cílem jejich návštěvy, kterou ukrajinští představitelé vysoce ocenili, bylo podpořit Ukrajinu, jež čelí ruské invazi.

"Před odletem do České republiky jsme v polském Řešově volali Charlesi Michelovi, abychom ho informovali o výsledcích mise v Kyjevě," napsal na twitteru Fiala.

Španělský deník El País dnes s odkazem na své zdroje v Bruselu uvedl, že před cestou Michel varoval polského premiéra Morawieckého před bezpečnostním riziky; pokud by ruská vojska na delegaci evropských státníků úmyslně či omylem zaútočila, vedlo by to k výraznému zvýšení napětí s nepředvídatelnými důsledky, jelikož šlo o premiéry členských zemí NATO.