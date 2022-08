Premiér: ČR počítá s vojenskou pomocí Ukrajině

Praha - Česká republika počítá s další vojenskou a humanitární pomocí Ukrajině. Pomoci chce už teď s opravou válkou poničených škol, nemocnic a dalších věcí, aby země mohla dál fungovat. Tuto podporu chce Česko za svého předsednictví v EU koordinovat. Novinářům to dnes po vzpomínkové akci k výročí okupace Československa řekl premiér Petr Fiala.

"Budeme pokračovat v tom, co děláme. Budeme dál posílat vojenskou techniku Ukrajině. Rozvíjíme jednání s Ukrajinou o poválečné pomoci a také to, kde bychom mohli pomoci už teď, ať už jde o opravu škol, zdravotnických zařízení, těch věcí, které Ukrajinci potřebují k tomu, aby do značné míry mohli normálně žít. Myslím si, že to je úkol nejen ČR, ale i dalších zemí. Využíváme i předsednické role v EU, abychom věci zkoordinovali tak, aby pomoc ze strany Evropy byla opravdu účinná," řekl Fiala.

Vedle vojenské pomoci a obnovy zmínil premiér pomoc humanitární či diplomatickou. "Ve všech těch směrech budeme pokračovat, protože jsme si vědomi toho, že Ukrajina čelí obrovské přesile. A jedině, když jim země jako naše a další západní demokratické země pomohou, dokáži Ukrajinci ruské přesile odolat," uvedl předseda vlády.

Ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února. Česko od té doby vydalo válečným uprchlíkům 415.700 víz k ochraně. Přijalo tak nejvíc běženců na počet obyvatel. ČR na Ukrajinu od počátku posílá zbraně a vojenský materiál. Přesné informace o dodávkách česká strana většinou nezveřejňuje. Objevují se až dodatečně, a to často na záběrech z bojišť. Na Ukrajinu putuje i jiný materiál, a to třeba hasičské vozy či zdravotnické prostředky.

Vedle Fialy ruský vpád na Ukrajinu k okupaci Československa, která začala v noci z 20. na 21. srpna 1968, přirovnali dnes také další koaliční i opoziční politici. Řada z nich uvedla, že agresi je potřeba se postavit a svobodu bránit.