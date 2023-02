Premiér: ČR by teď neměla vyhošťovat ruského velvyslance, vztahy jsou na minimu

Ostrava - Premiér Petr Fiala (ODS) míní, že teď není třeba vyhošťovat ruského velvyslance z České republiky. Diplomatické vztahy jsou podle něj už teď na minimu, pro jejich úplně přerušení není. Řekl to dnes v Ostravě při diskusi se studenty v budově Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. K vyhoštění ruského ambasadora přistoupily pobaltské státy, které zároveň vyzvaly své spojence ke stejnému postupu. Fiala studentům také řekl, že osobně nesouhlasí s účastí ruských sportovců na olympijských hrách, rozhodování sportovních organizací je ale podle něj autonomní.

"Česká republika má s Ruskou federací diplomatické vztahy na minimu. Nemyslím si, že bychom je měli úplně zrušit. Můžeme nad tím přemýšlet, nevidím v tom ale smysl. Nějaké vazby musí vždy fungovat. V Rusku je řada českých občanů," řekl předseda vlády. Naopak je podle něj nutné pracovat na další diplomatické izolaci Ruska na všech úrovních. "A v sankcích. Musíme hledat ještě místa, kterými se jim Rusko může ještě vyhýbat. Není jich už moc. Jde o to, aby sankce Rusko neobcházelo přes třetí země," uvedl Fiala.

Také ministerstvo zahraničí se domnívá, že zatím nepřišla doba na vyhoštění ruského velvyslance z Česka. V České televizi v pořadu Otázky Václava Moravce to v neděli řekl náměstek ministerstva zahraničních věcí Martin Dvořák. Náměstek připomněl, že Česká republika přijala v minulosti vůči ruské diplomacii jedno z nejrazantnějších opatření, když významně omezila počet ruských diplomatů na pražské ambasádě.

Fiala dnes v debatě se studenty rovněž uvedl, že nesouhlasí s účastí ruských sportovců na olympijských hrách, ale že sportovní organizace se rozhodují autonomně. Řekl, že vláda o tom nejednala. "Já osobně názor ale mám," řekl premiér. Domnívá se, že by účast ruských sportovců byla v rozporu s olympijskou myšlenkou. "Nemohou, ať je to pod jakoukoliv vlajkou, reprezentovat zemi, která rozpoutala válečný konflikt. Jaká by to byla soutěž? Když ukrajinský sportovec bojuje na frontě nebo nemůže trénovat? Jsem rád, že se v tomto posouvá i postoj Českého olympijského výboru," dodal.

Národní sportovní agentura (NSA) a ministerstvo zahraničí se minulý týden shodly s Českým olympijským výborem (ČOV) na tom, že bojkot olympijských her v Paříži 2024, pokud by tam startovali ruští a běloruští sportovci, odmítají. Předseda ČOV Jiří Kejval, šéf NSA Ondřej Šebek a ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) ale současně uvedli, že s účastí Rusů a Bělorusů pod pěti kruhy nesouhlasí.