Premiér bude s šéfy zdravotních pojišťoven jednat o úhradách

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes bude s řediteli zdravotních pojišťoven jednat o úhradách zdravotní péče pro příští rok. Vyhláška, kterou připravilo ministerstvo zdravotnictví, počítá s příjmy veřejného zdravotního pojištění ve výši 350 miliard korun. Na péči by mělo jít asi 335 miliard korun, podle Babiše je možné mluvit o navýšení ještě asi o šest miliard korun.

Kolik peněz půjde do jednotlivých segmentů zdravotní péče, určuje ministerstvo na základě dohod mezi pojišťovnami a zástupci poskytovatelů zdravotní péče. Pokud se nedohodnou, jako v případě nemocnic nebo domácí péče, úhrady stanoví. Oproti letošnímu roku půjde do péče o 26 miliard navíc. Takzvaný krizový štáb českého zdravotnictví, který sdružuje odbory, lékaře, charitu, diakonii a organizace seniorů, pacientů a handicapovaných, žádá navíc dalších 19 miliard. Upozorňuje na nedostatek a přetěžování personálu, který musí sloužit nezákonné množství přesčasů, a dlouhé čekací lhůty na operace či vyšetření.

Získat peníze navíc by podle nich mělo ministerstvo zdravotnictví z rezerv na účtech pojišťoven. Ministr Adam Vojtěch (za ANO) ale jednorázové rozpuštění tak velké části rezerv odmítá, je podle něho třeba myslet na zhoršení ekonomiky. Skokový růst by pak způsobil problémy v dalších letech, kdy by bylo třeba vyšší úhrady zachovat nebo ještě peníze přidat. O stovkách milionů pro domácí péči nebo sestry v sociálních službách je s odbory ochotný dál jednat.