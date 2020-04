Premiér Babiš se setká v úterý s prezidentem Zemanem

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) se v úterý v podvečer setká s prezidentem Milošem Zemanem. Na pravidelné schůzce na zámku v Lánech na Kladensku by měli debatovat o záležitostech kolem epidemie koronaviru. O schůzce Babiš informoval v rozhlasové stanici Frekvence 1. Následně ji avizoval prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Babiš se obvykle schází se Zemanem každý měsíc. "Budeme řešit ty věci, které jsou nyní na stole," řekl premiér. Podotkl, že nyní už se s prezidentem delší dobu neviděli. Naposledy byl Babiš za prezidentem 20. března. Tehdy ocenil Zemanovy kontakty v Číně, když podle ministerského předsedy pomohly dostat do Česka v době epidemie koronaviru ochranné zdravotnické pomůcky.

V rozhovoru s rozhlasovou stanicí se mluvilo také o zabijačce, která se uskutečnila před týdnem u prezidentova kancléře Vratislava Mynáře v Osvětimanech na Uherskohradišťsku. Babiš ji pokládá za velice nepatřičnou. "Jasně tam došlo k porušení hygienickým norem a já myslím, že hygiena to nějak vyšetřuje. Nevím, proč to dělají, samozřejmě kritika je oprávněná," uvedl Babiš. Zeman se už dřív Mynáře zastal. K zabijačce uvedl, že prase by jinak pošlo hlady.

Policie zabijačku vyhodnotila jako přestupek kvůli porušení zákazu shromažďování povoleného počtu lidí. Věc policisté předali krajským hygienikům ve Zlíně, kteří mohou rozhodnout o případném postihu. Mynář je přesvědčen o tom, že při domácí zabijačce prasete dodržel předpisy platné ve stavu nouze. Odmítl, že by pořádal zabijačku s hostinou, šlo podle něj o sanitární porážku prasete a rozporcování. Testy na koronavirus, které účastníci porážky absolvovali, si podle něj koupila jeho lékařka.