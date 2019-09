Premiér Babiš se kvůli zdravotnictví opřel do odborů

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) se opřel do odborů v souvislosti s jejich požadavky na zvýšení částky, která půjde příští rok na zdravotní péči. Ministerský předseda nařkl v dnešní Partii televize Prima odboráře z toho, že kolaps dělají oni. Poukázal také na jejich kampaň, když se pozastavil nad tím, že si na ni najali agenturu.

"Oni to nedělají kvůli lidem, oni to dělají kvůli sobě, hlavně," řekl Babiš. Uvedl, že předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula je kandidátem na prezidenta. "Takže on dělá kampaň na prezidenta," prohlásil Babiš.

Zdravotnické odbory a další organizace sdružující lékaře, seniory, postižené a pacienty žádají, aby šlo příští rok na péči víc než předpokládaných 346 miliard korun. Sdružily se do takzvaného krizového štábu proti kolapsu zdravotnictví. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) jejich protest označil za nátlak nerespektující uzavřené dohody a přidání peněz odmítl.

"Kde byli ty odboráři, když se tady kradlo?" tázal se dnes řečnicky Babiš. Vypočítával, že nemocnice dostanou příští rok meziročně o 13 miliard korun víc, následná péče o dvě miliardy korun víc stejně jako ambulantní specialisté a praktičtí lékaři o 1,5 miliardy korun víc. "Nikdy tolik peněz do zdravotnictví nešlo," zdůraznil premiér.

Odboráři podle něho chtějí, aby měli plošně všichni stejně, což podle něho není možné. "Nemocnice dostane peníze na péči a je odpovědností ředitele, že má dostatek lékařů, dostatek sester a že je zaplatí," dodal Babiš.

Součástí krizového štábu je Asociace českých a moravských nemocnic, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče, Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů, Česká lékařská komora, Národní rada osob se zdravotním postižením, Svaz pacientů, Charita, Diakonie Českobratrské církve evangelické, Asociace domácí péče, Česká asociace sester, sekce domácí péče, Rada seniorů, Gratia futurum 913, Českomoravská konfederace odborových svazů a Asociace samostatných odborů.