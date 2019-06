Premiér Babiš moc nerozumí tomu, proč lidé demonstrují

Ležáky (Chrudimsko) - Premiér Andrej Babiš (ANO) stále nerozumí tomu, proti čemu lidé demonstrují. Podle něho však mají právo vyjádřit svůj názor. Naopak z řad svých příznivců cítí stále podporu a tím se chce řídit i do budoucna. Premiér to řekl novinářům na okraj pietního shromáždění v Ležákách na Chrudimsku. Prahu dnes čeká protivládní demonstrace, na které by se mohlo sejít až 350.000 protestujících. Na pražské Letné by měla vyvrcholit série protestů za nezávislost justice a lepší vládu, kterou pořádá spolek Milion chvilek.

"Máme 30 let svobody a demokracie, lidé mají právo vyjádřit svůj názor. S paní ministryní (spravedlnosti Marií) Benešovou jsme udělali vše, abychom vyvrátili ty domněnky, splnili jsme i požadavky ohledně zákona o státním zastupitelství. Takže tomu moc nerozumím, proč se to děje. Mrzí mě to, lidé protestují proti něčemu, co se nestalo a ani nestane. Většina tvrzení není ani pravdivá," řekl dnes novinářům v Ležákách Babiš.

Impulzem demonstrací byla demise ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) a výběr jeho nástupkyně Benešové (za ANO). Kněžínek svůj úmysl odejít z vlády oznámil den poté, co státní zastupitelství informovalo o návrhu na podání obžaloby v kauze Čapí hnízdo. Mezi obviněnými je i Babiš (ANO), který případ označuje za politickou kauzu. Požadavky demonstrantů se postupně zaměřily na celou vládu a demisi premiéra.

Vyhlazení osady Ležáky před 77 lety si dnes na místě tragédie připomněly stovky lidí, včetně zástupců vlády a dalších organizací. S premiérem se před a také po oficiálním programu fotografovaly desítky lidí. "Včera ani dnes na mě nikdo hanlivě nekřičel, plno lidí se se mnou tady fotilo. Takže pro mě je to obrovská energie. Lidé mi stále píšou, abych vydržel a bojoval, a to samozřejmě udělám," dodal. V sobotu se premiér účastnil několika akcí, například Dne pozemního vojska Bahna 2019, které se konalo v bývalém Vojenském újezdu Brdy.