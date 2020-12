Premiér Babiš kritizoval inzerát ministerstva k očkování

Praha/Brusel - Premiér Andrej Babiš (ANO) kritizoval inzerát ministerstva zdravotnictví k propagaci očkování, označil ho za katastrofální. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) si podle něj má sehnat pořádné marketéry. Předseda vlády to dnes řekl novinářům na tiskové konferenci v Bruselu. Ministerstvo zdravotnictví má podle něj s propagací očkování zpoždění. Vyjádření ministerstva ČTK shání.

Ministerstvo zdravotnictví si tento týden zadalo novinový inzerát, ve kterém uvádí důvody, proč by se lidé měli nechat očkovat proti onemocnění covid-19. Zároveň v něm odmítá nepravdivá tvrzení o očkování. Kritici inzerátu poukazovali na grafickou podobu inzerátu i na jeho nevhodnou formu.

Babiš novinářům řekl, že úkolem ministerstva zdravotnictví je přesvědčit lidi, aby se nechali očkovat. "Musí připravit nějakou kampaň. Doufejme, že bude vypadat jinak než ten inzerát, který jsem viděl, který byl úplně katastrofální," poznamenal. Dodal, že volal Blatnému, aby si našel pořádné marketéry. "Abychom se nemuseli za to stydět," řekl.

Zároveň poznamenal, že ministerstvo zdravotnictví má s kampaní k očkování zpoždění. "Ale samozřejmě stát není firma, takže všechno je složité, nejdřív to posoudí právníci, poté se soutěží, ale už by to mělo být v procesu. Samozřejmě už to mělo být dávno venku, protože máme plno fake news," řekl. Zopakoval, že očkování nebude povinné a jde o ochranu zdraví lidí.

Koordinátor očkování Zdeněk Blahuta dnes řekl, že očkování proti koronaviru, které se plánuje na příští rok, bude jednou z nejnáročnějších logistických operací v dějinách českého a československého zdravotnictví. Do očkování se zapojí desítky organizací, mimo jiné ministerstvo vnitra, kraje, armáda, distributoři léčiv a zdravotnická zařízení.

Blahuta zopakoval, že první dodávky vakcín by měly být v Česku v lednu. Protože se zřejmě bude jednat o vakcínu, která vyžaduje skladování a převoz při velmi nízkých teplotách, počet očkovacích center bude zpočátku omezen. Podle Blahuty se dá rovněž očekávat, že v první fázi bude mít zájem o očkování více lidí, než pro kolik bude mít Česko vakcínu k dispozici.