Přelom září a října bude v Česku průměrně teplý

Praha - Příští dva týdny budou průměrně teplé, s denními maximy kolem 18 stupňů Celsia. Nebude však příliš pršet a ani v noci by teplota neměla klesat pod bod mrazu. Počátkem příštího měsíce se ale začne ochlazovat a ve druhé říjnové dekádě by mohlo přibýt i srážek. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi pro období ode dneška do 17. října, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Jako celek budou příští čtyři týdny podle meteorologů teplotně průměrné. "Až do poloviny října se budou průměrné týdenní teploty pohybovat kolem hodnot obvyklých pro tuto roční dobu. Chladněji, než je dlouhodobý normál, by mělo být v třetím předpovědním týdnů od 4. do 10. října," uvádí ČHMÚ.

Srážek bude v příštích čtyřech týdnech spíše méně, než je na přelomu září a října v Česku obvyklé. Méně srážek očekávají meteorologové v prvních třech předpovídaných týdnech.

Dlouhodobý teplotní průměr v období od 20. září do 17. října je v Česku 11,3 stupně Celsia. Nejchladněji bylo v roce 1972, kdy průměr v těchto dnech činil 7,6 stupně. Naopak v roce 1942 dosáhl 13,7 stupně Celsia, což je dosud nejvíce.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.