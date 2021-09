Přelet válečného letounu připomněl ve Svatém Kříži stíhače Kuttelwaschera

Havlíčkův Brod - Nad Svatým Křížem, který je součástí Havlíčkova Brodu, dnes několikrát přeletěl letoun Hawker Hurricane. Během druhé světové války v něm létal i Karel Kuttelwascher, rodák ze Svatého Kříže, který by dnes oslavil 105. narozeniny. Připomínku jeho narození dnes ve Svatém Kříži uspořádal spolu s městem spolek letecké historie Czech Spitfire Club. Přijela i Kuttelwascherova dcera Vee Darlingtonová.

Britskou stíhačku získalo letos pražské Letecké muzeum Točná. Zrekonstruovaný stroj vyrobený na přelomu let 1942 a 1943 je v denním zbarvení, které měla verze Mk.IIc, ve které Kuttelwascher létal.

Součástí vzpomínkové akce byl také křest kalendáře na příští rok, který tvoří obrazy zachycující scény z bojů československých letců RAF. Jedna ze stránek kalendáře patří i Kuttelwascherovi. Autory kalendáře jsou otec a syn Jiří a Ondřej Soukupovi. Svůj kalendář nazvali Na křídlech lva.

Karel Kuttelwascher zemřel v roce 1959 ve Velké Británii. Během války patřil mezi neúspěšnější stíhače, především noční. Jeho leteckou kariéru zmapoval v knize Noční jestřáb jeho zeť Roger Darlington.

Jeho odkaz se snaží podporovat i jihlavský Czech Spitfire Club. "Náš spolek se o to začal zajímat před nějakými 14 lety, kdy jsme zjistili, že se Karel Kuttelwascher narodil ve Svatém Kříži, Svatých Křížů je po republice víc, tak jsme začali pátrat. Moc lidí o tom nevědělo, až paní kronikářka a starší pamětníci nás ujistili, že sem patří," řekl předseda spolku letecké historie Czech Spitfire Club Zdeněk Sadecký.

Kuttelwascher žil ve Svatém Kříži asi do sedmi let, pak se rodina přestěhovala do Havlíčkova Brodu. V dospělosti se stal letcem československé armády. Do řad RAF vstoupil v roce 1940 a o necelé dva měsíce později poprvé usedl do kokpitu Hawkeru Hurricane.

Kvůli jeho zapojení do bojů proti nacistickému Německu byli Kuttelwascherovi rodiče vězněni. Vězení, tentokrát ze strany komunistického režimu, mohlo Kuttelwascherovi v Československu hrozit i po roce 1948. "Po válce se s našimi letci z Velké Británie vrátil, ale údajně mu měl jeho kamarád poradit, aby se zase velice rychle z republiky ztratil, protože to tady nedopadne dobře. Nejprve odešla jeho manželka s dětmi a někdy v polovině roku 1946 on. Pak už tady byl na návštěvě za svými příbuznými jen jednou, po únoru (1948) už se sem vrátit nemohl," řekl Sadecký. V Británii se Kuttelwascher živil jako pilot dopravního letadla.

Deset let připomíná Karla Kuttelwaschera v jeho rodné obcí pomník, pamětní deska je i na jeho rodném domě. Před pěti lety byl in memoriam oceněn nejvyšším státním vyznamenáním Řádem Bílého lva.

I ostatní československé letce v řadách RAF připomíná muzeum, které Czech Spitfire Club provozuje ve Větrném Jeníkově v zámku, který je v majetku obce. Zatím má čtyři místnosti a přístupné je v hlavní sezoně několik dní v týdnu, po zbytek roku po telefonické domluvě. Větrný Jeníkov připravuje opravu levého křídla zámku, do kterého by se mělo muzeum rozšířit.

