Překvapiví finalisté Frankfurt a Rangers si zahrají o triumf v Evropské lize

Sevilla - Ve středečním finále fotbalové Evropské ligy se utkají Eintracht Frankfurt a Glasgow Rangers. Oba kluby usilují o druhou mezinárodní trofej v historii. Zápas na stadionu Ramóna Sáncheze Pizjuána v Seville má výkop ve 21:00 SELČ, hlavním rozhodčím je Slovinec Slavko Vinčič.

"Když jsme začínali sezonu, nečekal jsem, že dojdeme až do finále. Teď doufám, že na konci naší cesty bude trofej. V létě přišla řada nových hráčů, změnil se realizační tým. Trvalo měsíce, než si všechno sedlo. Hráči tvrdě pracovali a finále je jejich odměnou," řekl rakouský trenér Frankfurtu Oliver Glasner.

"Jsem velmi hrdý na to, co jsme dokázali. Finále evropských pohárů nejsou pro každého hráče. Když už jsme se do finále dostali, uděláme všechno pro to, abychom uspěli," doplnil nizozemský kouč Rangers Giovanni van Bronckhorst.

Frankfurt v roce 1980 vyhrál Pohár UEFA, který byl předchůdcem Evropské ligy. Ve dvojzápasovém finále předčil jiný německý tým Mönchengladbach. Eintracht sice venku prohrál 2:3, ale díky domácí výhře 1:0 po odvetě slavil. Rangers v roce 1972 získali tehdejší Pohár vítězů pohárů po triumfu 3:2 nad Dynamem Moskva.

Soupeři se v pohárech utkali před 62 lety v semifinále tehdejšího Poháru mistrů evropských zemí a šlo o jednoznačnou záležitost. Frankfurt po domácí výhře 6:1 zvítězil v Glasgow 6:3. Ve finále ale německé mužstvo utrpělo debakl 3:7 s Realem Madrid, za který dali hattrick hvězdní Alfredo Di Stéfano a Ferenc Puskás.

Eintracht, který zakončil bundesligovou sezonu na 11. místě, během letošního play off vyřadil i favorizovanou Barcelonu nebo West Ham s českými reprezentanty Tomášem Součkem, Vladimírem Coufalem a Alexem Králem. Skotští vicemistři na cestě do finále postoupili i přes dva německé soupeře Dortmund a Lipsko.

"Uvidíme dva týmy, které mají podobný fyzický styl a poženou je skvělí fanoušci. Bude to velmi těžké a stresující utkání. Když podáme výkon na hranici možností, tak se proti nám špatně hraje. Cílem je samozřejmě zvítězit a získat trofej," uvedl frankfurtský brankář Kevin Trapp.

Zatímco Eintracht v celém ročníku Evropské ligy neprohrál a venku zvítězil v pěti z šesti zápasů, glasgowský tým na hřištích soupeřů prohrál poslední tři utkání v soutěži. Ve skupině si Rangers odvezli porážku i ze stadionu Sparty (0:1).

"Frankfurt představuje útočnou hrozbu, jak jsme viděli například v semifinále s West Hamem. Musíme je respektovat bez ohledu na jejich pozici v lize a očekávat kvalitu. Ale my necháme na hřišti všechno," řekl kapitán a krajní obránce Rangers James Tavernier, jenž se sedmi góly překvapivě vede tabulku střelců EL.