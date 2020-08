Překážkářka Hejnová se ujistila, že ještě má na slušné výkony

Plzeň - Dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek Zuzana Hejnová se při prvním letošním startu ve své hlavní disciplíně ujistila, že pořád může pomýšlet na solidní výkony. Ve finále mistrovství republiky v Plzni zvítězila za 55,70, i když její trénink v sezoně poznamenané koronavirem není tak intenzivní.

Až před domácím šampionátem cítila, že má dost sil na plnou čtvrtku. Vystoupení v Plzni ji naladilo optimisticky. "Občas má člověk červíčky, jestli na to má, jestli ten čas bude takový, jako bych si představovala. Už jsem samozřejmě realistka, nemyslím na nějaké osobní rekordy, ale pořád si myslím, že kolem 54 běhat můžu, když půjde všechno dobře a vydržím zdravá. To je v mých letech asi nejtěžší," vykládala novinářům třiatřicetiletá atletka.

A to ještě cítila, že dnes mohla běžet rychleji. "Tady jsem do toho nastupovala s tím, že si chci ohlídat rytmus, aby to šlo hezky plynule. A ani jednou se mi to nepovedlo. Tak si to snad schovávám na příště," podotkla s úsměvem. Plánuje závodit 23. srpna na Diamantové lize ve Stockholmu.

Ve specifické sezoně si užívá závodění. Původně chtěla v tréninku hodně zvolnit, ale záhy to přehodnotila. "Já jsem si myslela, že se na závody ani nebudu speciálně chystat a že budeme spíš pořád dělat takovou tu obecnou kondici, ale z toho se pak nedá závodit. Vyzkoušela jsem si to, stálo to za prd, byla jsem naštvaná, takže jsem se s trenérkou domluvila, že musíme udělat i nějaké speciální tréninky, aby ty závody za něco stály a já nebyla naštvaná," vyprávěla.

Mohla tak formu prodat před diváky, kteří navzdory omezením zaplnili tribunu v Plzni. "Je to super, já jsem hrozně ráda, že si to můžeme takhle užít a že mohli přijít i fanoušci. Myslím, že si to všichni užívají. Jak se nic nemohlo konat, jsou teď všichni víc natěšení a víc fandí," popisovala výbornou atmosféru na republikovém šampionátu. Pořadatelé prodali prakticky všechny ze 1400 vstupenek, které měli po dohodě s hygieniky a policií k dispozici.