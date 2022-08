Překážkáři Jíchová, Müller a Tuček postoupili na ME do semifinále

Mnichov - V rozbězích na 400 metrů překážek na mistrovství Evropy v Mnichově uspěli Nikoleta Jíchová, Vít Müller i Martin Tuček. Jednadvacetiletá česká reprezentantka postoupila do semifinále jako jediná přímo poté, co vyhrála svůj rozběh výkonem 55,93 sekundy. V úvodním kole závodu byla rychlejší jen Němka Carolina Krafziková (54,32).

Jíchová úspěšně zvládla start v nepříjemné první dráze. "Když jsem včera koukala na los a viděla jedničku, tak jsem nadšená nebyla, ale s trenérem jsme probrali taktiky. Dost mě namotivoval. Řekl mi, že když formu mám, tak se to dá běžet z jakékoli dráhy. A to se potvrdilo," radovala se česká překážkářská naděje.

Měla běžet od začátku odvážně. "Napálit to s tím, že musím mít dlouhý krok na první překážce, protože s prvníma mám většinou problémy normálně. Natož v první dráze, kde to je hodně ostré. Takže jsem první část myslela hlavně na to, abych měla co nejdelší krok, a když vyjde první, tak už to jde jak po másle," přiblížila.

Oba čeští překážkáři skončili čtvrtí a do semifinále postoupili časem. Müller startoval v suverénně nejkvalitnějším úvodním rozběhu, který vyhrál Francouz Victor Coroller za 49,35 sekundy. Český reprezentant zaběhl čas 49,86 a musel čekat. "Měl jsem velké nervy. Když jsem viděl, co za kluky po mně ještě běží. Velké nervy jsem měl, že by pět lidí mohlo běžet pod 50," řekl.

Nakonec postoupil i s Tučkem, který v závěrečném čtvrtém rozběhu zaostal o devět setin za hranicí 50 sekund. Souboj o přímý postup s Britem Seamusem Derbyshirem prohrál Tuček o jedinou setinu.

V první chvíli věřil, že se před něj natlačil. "Už jsem se chtěl radovat a čekal jsem, až se to objeví na tabuli. Najednou tam vidím Derbyshire, tak jsem byl takovej… Hlavně jsem vůbec netušil, kolik je potřeba na to malé kvéčko, takže jsem se vůbec nemohl radovat, že tam jsem," popisoval okamžiky, kdy vleže v cíli čekal na verdikt. "Slyšel jsem holky, jak na mě volají z tribuny, že tam jsem. Furt jsem se ještě nechtěl radovat a čekal jsem, až u mě naskočí to malý kvéčko. Pak jsem si úplně oddechl, spadlo to ze mě a teprve pak jsem začal být unavený," líčil.

Své reprezentační kolegy přišly podpořit čtvrtkařky. "Myslím, že tam byla Terka Petržilková, Lada Vondrová a tak. Prostě jsem viděl jen ty české barvy a holčičí hlasy," dodal Tuček.

Nejlepší evropští překážkáři a překážkářky sezony byli nasazeni rovnou do semifinále.