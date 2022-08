Překážkář Svoboda si obnovil svalové zranění a přijde o ME v Mnichově

Praha - Překážkář Petr Svoboda si obnovil svalové zranění a přijde o mnichovské mistrovství Evropy. Stehno si poranil již na tréninkovém kempu před světovým šampionátem, z rozběhu na 110 metrů v Eugene před necelým měsícem nepostoupil a po návratu z USA se věnoval rekonvalescenci. Problém se mu však těsně před dalším vrcholem letní sezony vrátil.

"Na jednom z posledních tréninků mě při jednom z výběhů na schodech píchlo v tom samém místě, jako se mi to stalo v Eugene, čímž bylo okamžitě jasné, že nebudu schopen odjet do Mnichova. Sám bych si ani netroufnul tam odcestovat a zkoušet, zda to půjde," uvedl sedmatřicetiletý Svoboda v tiskové zprávě atletického svazu.

Původně byl součástí rekordní české výpravy s 55 atlety pro soutěže ME, které začnou v pondělí. "Je to obrovská škoda, láme mi to srdce, že musím zůstat doma, ale taková je prostě situace. Budu bojovat dál a pokusím se co nejlépe připravit směrem k halové sezoně," dodal domácí rekordman.