Přehrady nebudou ve Vilémově a Stodůlkách, nové lokality neznámé

Praha - Do seznamu hájených lokalit pro stavbu přehrad se nedostanou Vilémov na Jizeře a Stodůlky na Křemelné. ČTK to sdělil mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Nové lokality, které by měly být chráněné, stát zveřejní po jednání s obcemi, mělo by jít nejspíš o závěr října. V hájených územích se nesmí mimo jiné stavět dopravní koridory nebo zařízení pro průmysl a energetiku, která by mohla narušit geologické poměry daného místa.

Stát na jaře ohlásil, že o 49 lokalit rozšíří seznam míst, která by měla být hájená pro možnou stavbu přehrad. Nyní chce do seznamu tzv. lokalit pro akumulaci povrchových vod (generel LAPV) zařadit nově 47 míst.

"Z původního záměru navrhnout rozšíření hájených lokalit o 49 nových lokalit byl seznam zúžen o dvě lokality, se kterými nesouhlasily obce i ministerstvo životního prostředí (MŽP)," řekl Bílý.

Nyní již neplánovaná přehrada Vilémov byla dlouhodobě předmětem sporů. Ze seznamu chystaných vodních děl ji stát vyřadil už v roce 2011. Obce i ekologové tehdy proti plánům zatopit cenné lokality v Krkonoších bojovali. "Zmizely by obří hrnce v korytě Mumlavy, bučiny a smíšené lesy s jedlí, které jsou domovem chráněného lejska malého, unikátní botanické lokality či zimoviště netopýrů ve štolách," upozorňovali. Po tehdejším vyřazení ale stát později začal zvažovat, že Vilémov mezi chráněné lokality vrátí.

Z nových lokalit mělo být 26 vyhrazeno pro vodárenské účely a 23 pro hospodaření s vodou, která by se dala využít například na závlahy nebo pro zachování minimálních průtoků v potocích a řekách. "Většina lokalit, které byly při posledním projednávání v roce 2015 vnímány negativně, již do návrhu zařazeny nebyly," uvedlo na jaře ministerstvo v tiskové zprávě. Podle náměstka ministra zemědělství Aleše Kendíka by v těchto místech neměly být například cenné oblasti z pohledu životního prostředí nebo by v nich nemělo bydlet mnoho lidí.

"Projednání 47 nově navržených lokalit s přibližně 130 obcemi probíhalo od června do konce srpna, stanoviska zastupitelstev postupně přicházejí, mnohé obce si vymínily termín do konce září. Zároveň bylo zahájeno jednání s pracovníky MŽP, kteří si vyžádali další doplňující informace a podklady," dodal Bílý. Seznam lokalit podle něj bude k dispozici po jednáních, což se předpokládá na konci října.

Stát aktuálně řeší stavbu šesti přehrad - Senomat, Šanova a Kryr ve středních Čechách a na Ústecku, dále pak Nových Heřminov na Bruntálsku, Skaličky na Bečvě a Vlachovic ve Zlínském kraji.