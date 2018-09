Liberec - Harcovská přehrada v Liberci je kvůli suchu naplněná jen z 27 procent. Hrázný Martin Vrchovský si nevybavuje, že by v ní někdy v minulosti bylo kvůli počasí méně vody. "Takto nízko jsme nikdy nebyli. Je sucho a malý přítok. Odpouštíme více, než přitéká," řekl ČTK.

Ještě na začátku letních prázdnin byla přehrada naplněna ze 100 procent, přitékalo do ní 0,07 metru krychlových vody a odtékalo 0,05 kubíku. Aktuálně je přítok 0,026 a odtok 0,047. Za dva a půl měsíce hladina přehrady klesla o více než tři metry.

Podle hrázného ale zatím žádná zvláštní opatření přijmout nemuseli. K tomu by vodohospodáři přistoupili při poklesu hladiny na úroveň takzvaného stálého zadržení, k této hranici chybí ještě další zhruba dva metry. "Pořád se pohybujeme v zásobním prostoru vodního díla," uvedl Vrchovský.

Nízké hladiny podle něj využili k inženýrsko-geologickému průzkumu na hrázi v souvislosti s uvažovanou opravou vodního díla. Náklady na rekonstrukci státní podnik Povodí Labe odhaduje na 300 milionů korun. Přehrada by se kvůli tomu měla začít vypouštět příští rok na podzim. Podle hrázného se ale může stát, že se do zahájení rekonstrukce nemusí podařit přehradu naplnit. "Pokud nebudou deště a nenapustíme ji do zimy, tak si myslím, že jediná záchrana je z jarního tání, pokud nějaký sníh bude," dodal. Na začátku letních prázdnin bylo v přehradě přes 400.000 metrů krychlových vody, nyní o 257.000 kubíků vody méně.

Přehrada Harcov byla vybudována podle projektu univerzitního profesora Otto Inze z německých Cách, dokončena byla v roce 1904. Poslední pobídkou k její výstavbě se stala katastrofální povodeň z července 1897, při níž na Liberecku vznikly škody 3,5 milionu rakouských korun.

Z přehrad v Libereckém kraji je liberecká zaplněná nejméně. Podle údajů Povodí Labe je na tom nejlépe vodní dílo Josefův Důl na Kamenici, zaplněné je z 88 procent. Přehrada na Černé Nise v Bedřichově je plná ze 77 procent, Mlýnice na Albrechtickém potoce ze 76 procent, Souš na Černé Desné z 62 procent a Fojtka z 58 procent. Jablonecká přehrada je zaplněná zhruba z poloviny.