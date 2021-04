Přehlídka českých filmů v Severní Americe nabídne on-line 16 snímků

Praha - Přehlídka českých filmů v Severní Americe Czech That Film, která se letos uskuteční od 23. dubna do 2. května, nabídne on-line i živě 16 snímků. Desátý ročník se koná ve spolupráci se start-up společností Artinii a festivalem Finále Plzeň. Pro americké a kanadské diváky jsou připraveny například snímky Havel (režie Slávek Horák) s Viktorem Dvořákem v hlavní roli, Šarlatán (Agnieszka Hollandová) oceněný Českým lvem v kategorii Nejlepší film či televizní minisérie Herec (Peter Bebjak) s oceňovanými výkony Jana Ciny či Martina Fingera. Novináře o tom dnes seznámili pořadatelé z Česká centra.

Přehlídku organizuje také Ministerstvo zahraničních věcí ČR prostřednictvím svých zahraničních zastoupení. "Festival Czech That Film představuje jakousi 'vlajkovou loď' prezentačních aktivit Českých center ve filmové oblasti pro severoamerické publikum. Každoročně probíhal ve více než dvaceti městech USA a Kanady, letos se však organizátoři museli přizpůsobit stávající situaci a doslova dodat český snímek přímo divákovi domů," uvedl generální ředitel Českých center Ondřej Černý.

Společnost Artinii nabídla k využití svou platformu s názvem Artinii Film Festival Platform. Jedná se o cloudovou technologii, která přináší moderní řešení určené pro organizátory hybridních filmových festivalů. Umožní festival jednoduše a flexibilně odbavit jak pro diváky, kteří budou tituly sledovat v domácím prostředí. "Vedle on-line varianty se uskuteční v Los Angeles a texaském Dallasu a Austinu výjimečná promítání v běžném nebo drive-in kině, samozřejmě při dodržení přísných bezpečnostních opatření," podotkla koordinátorka projektu Anna Puklová.

On-line prostředí otevřelo možnost uvedení i dalších filmových formátů. V rámci 10. ročníku budou mít diváci možnost zhlédnout i dokumenty, filmové série či krátké animované filmy. Kurátorský výběr filmů pro letošní ročník se uskutečnil poprvé ve spolupráci s filmovým festivalem Finále Plzeň.

"Finále Plzeň prezentuje to nejlepší, co se v české kinematografii odehrálo za poslední rok a zasazuje tyto filmy do určitého kontextu. Stejně tak se snažíme prezentovat tuzemskou kinematografii i v zahraničí. Spolupráce s Czech That Film je pro nás skvělou příležitostí, jak poskytnout kurátorský výběr toho, co by z aktuální české tvorby opravdu nemělo uniknout i divákům v Severní Americe," sdělila ředitelka Finále Plzeň Eva Veruňková Košařová.

České centrum New York se ve spolupráci s tamním generálním konzulátem v květnu ohlédne za letošní filmovou přehlídkou formou malého happeningu na střeše historické Bohemian National Hall na Manhattanu. Program je nazvaný podle jednoho z promítaných filmů - Pouštět draka. Více informací a seznam promítaných filmů se nachází na stránkách festivalu.