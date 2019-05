Předsedou Svazu měst a obcí ČR je opět František Lukl

Ostrava - Předsedou Svazu měst a obcí ČR se na dnešním sněmu v Ostravě podle očekávání opět František Lukl. Rada svazu mu vyjádřila jednomyslnou podporu. Lukl neměl ve volbě protikandidáta. "Nominaci jsme dostal od všech tří komor, neboť svaz má komoru obcí, měst a statutárních měst. Všechny tři komory mě navrhly, byl jsem zvolen jednomyslně. Sám jsem se zdržel hlasování. Přítomno bylo v tu chvíli 65 členů rady svazu," řekl novinářům Lukl.

Podle něj k hlavním prioritám svazu bude v následujícím období patřit debata o změně volebního systému do zastupitelstev obcí. Systém by měl fungovat bez d’Hondtovy metody přepočítávání hlasů na mandáty. Jednat by se mělo pouze o zisk mandátu na základě získaného počtu hlasů. Systém by tak byl jednodušší a pro voliče srozumitelnější.

"Netýká se to přímé volby starostů. Sněm v tuto chvíli jednoznačně konstatoval, že není chvíle, abychom otevírali tuto záležitost," podotkl Lukl. Svaz chce prosazovat také prodloužení mandátu nejlépe až na šest let, původně se hovořilo o pětiletém mandátu. "Řada projektů, které nově zvolené zastupitelstvo připravuje, tak nedokáže v tom volebním období zrealizovat. Myslíme si, že náš požadavek je naprosto legitimní," míní Lukl.

Svaz se chce zaměřit také na podporu venkova. Nový předseda se domnívá, že je nutné najít systémovou podporu pro zachování poboček pošt, lékařské služby nebo třeba obchodů. Lidé pak z venkova budou dojíždět za prací do větších měst. "Když se ale odpoledne vrátí, chtějí mít kde nakoupit, chtějí mít kvalitní školku či lékařské zázemí," řekl Lukl. Svaz bude muset s ministerstvem pro místní rozvoj řešit i nové programové období EU či národní dotační tituly. "Řadu věcí už v novém programovém období nebudeme moci financovat z evropských zdrojů, a proto bychom na ně měli mít zdroje národní," doplnil Lukl.

Domnívá se, že svaz jako takový by měl zlepšit svou komunikaci i prezentaci. Nutné je prohloubit informovanost směrem k regionům a více komunikovat se starosty. "Mnoho věcí, které se podařily, nedokážeme členské základně a širší veřejnosti takto prezentovat a je nutné se na to do budoucna zaměřit."

Členy svazu je 2754 měst a obcí. Je v něm všech 27 statutárních měst a 458 měst (asi dvě třetiny ze všech), zbytek jsou obce.