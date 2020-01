Předsedou Pirátů opět Bartoš, místopředsedkyní Richterová

Praha - Piráti dnes v Ostravě na svém celostátním fóru zvolili nové vedení strany. Předsedou se na další dva roky znovu stal Ivan Bartoš, který měl dva protikandidáty. Do druhého kola volby postoupil i místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal, který ale následně z volby odstoupil. Posléze se stal místopředsedou strany. Třetí kandidát, poslanec Mikuláš Ferjenčík, se do druhého kola volby předsedy nedostal.

Do druhého kola hlasování celostátního fóra Pirátů společně s Bartošem postoupil i místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal, který ale následně vzhledem k velkému rozdílu v podpoře obou kandidátů z volby odstoupil. Třetí kandidát, poslanec Mikuláš Ferjenčík, do druhého kola volby nepostoupil.

Pro postup do druhého kola musel kandidát získat nadpoloviční většinu hlasů členů strany, kteří se vyjadřovali k jeho přijatelnosti. Bartoše jako přijatelného předsedu označilo 606 z 653 hlasujících, Pikala 376. Ferjenčíka vnímalo jako přijatelného šéfa strany 261 Pirátů. Pikal po vyhlášení výsledků oznámil, že vzhledem k velkému rozdílu mezi ním a Bartošem "ušetří" hlasujícím druhou volbu a odstoupil.

Do volby se zapojilo 63,4 procenta všech členů Pirátů. "Myslím si, že to je poměrně vysoké číslo na to, že ta strana funguje na té přímé demokracii, kde se každý může vyjádřit," komentoval procento hlasujících Bartoš. Kromě hlasujících přímo v Ostravě mohli Piráti odevzdat hlas i prostřednictvím internetu.

Bartoš po svém zvolení řekl, že Pirátská strana po deseti letech funguje jako plnohodnotná strana v České republice a v Evropě. Podle něj oba jeho protikandidáti své vize každodenně prosazují. "Není důležité, z jaké pozice člověk dělá pirátskou politiku," uvedl Bartoš. Poděkoval za podporu a uvedl, že Piráti vize, které na fóru zaznívaly i od kandidátu do předsednictva, strana naplní. "Myslím si, že tu společnost nakonec společně změníme v tu svobodnou, digitálně propojenou společnost, kde jsou lidi k sobě navzájem ohleduplní, a která má potenciál růst," řekl.

Ve svém kandidátském projevu uvedl, že by si v podzimních krajských volbách přál alespoň desetinásobný zisk mandátů proti nynějším devíti krajským zastupitelům. Piráti by podle něj měli atakovat hranici stovky krajských zastupitelů.

Po sněmovních volbách v roce 2021 pak chce, aby Piráti byli ve vládě. "My v těch volbách chceme uspět a v souladu se schválenou strategií být ve vládě, v budoucí vládě této země. Je to jasný cíl podílet se na exekutivě," řekl Bartoš. Domnívá se, že nyní musí Piráti ve Sněmovně pokračovat v roli konstruktivní opozice.

Pikal uvedl, že Bartoš má jeho jednoznačnou podporu. "Nadále se ucházím o pozici místopředsedy, do této volby jdu s plným nasazením. Věřím, že mi členové dají důvěru i v té následující volbě," uvedl Pikal. Podle Ferjenčíka výsledky volby ukázaly, že Piráti mají co nabídnout. "Jako strana musíme nabídnout plán pro Českou republiku, to je slovo, co se teďka hodně skloňuje, ale ten rozdíl bude, že ten náš plán bude realizovatelný a my ho nakonec uskutečníme," uvedl Ferjenčík.

Bartoš byl předsedou strany mezi říjnem 2009 a červnem 2013, následně krátce mezi zářím 2013 a červnem 2014 a poté od dubna 2016.

Bartoš: Hnutí STAN je pro Piráty politicky nejbližší partner

Hnutí STAN je v současné chvíli pro Piráty politicky nejbližší partner. Případnou koaliční spolupráci by s ním ale Piráti domlouvali až po volbách. Na tiskové konferenci v Ostravě to dnes řekl znovuzvolený předseda Pirátů Ivan Bartoš.

"Česká pirátská strana je středová liberální strana. Jediná další skutečně středová liberální strana v České republice je v tuto chvíli hnutí STAN, ostatní strany jsou spíše směrem k té konzervativní části politického kompasu nebo třeba směrem k nějakým autoritářským typům stran, minimálně do systému řízení. Takže ve spolupráci by to byl politicky nejbližší partner," řekl Bartoš.

Připomněl, že o výzvě ke spolupráci v krajích po volbách, nikoliv před volbami, hovořil i předseda STAN Vít Rakušan. Bartoš řekl, že před každými volbami ukazují povolební strategii. Piráti nevyloučili spolupráci s demokratickými stranami, vyloučili spolupráci se stranami typu hnutí Tomia Okamury či s komunisty.

"Máme jasné podmínky. To jsou, že do vlády nejdou za tu stranu lidé, kteří mají třeba střet zájmů nebo korupční minulost, nebude tam mít většinu hegemon na české politické scéně, vládní hnutí ANO. To jsme měli v předchozí strategii a já si myslím, že to bude obsaženo i v té budoucí, ve volbách v roce 2021," řekl Bartoš.

Zdůraznil, že koalice se vytvářejí po volbách podle toho, kde strany najdou průniky programů. "Já si myslím, že jsme autentický směr v české politice, že máme co nabídnout. V řadě velkých měst v České republice spolupracujeme na koaličním půdorysu a uvidíme, jakým směrem se bude vyvíjet česká politická situace v tomto roce po krajských volbách a zejména ve volebním roce 2021," řekl předseda Pirátů.

Piráti jsou podle něj ochotni spolupracovat s těmi, kdo dodržují pravidla a dělají transparentní zodpovědnou politiku. Bartoš připomněl, že o vládním angažmá Pirátů se jednalo už v roce 2017. "Byli jsme poptávanou nevěstou. Bohudík jsme zásadoví a neuhnuli jsme z toho, co jsme deklarovali v naší povolební strategii, tudíž jsme skončili jako konstruktivní opozice," uvedl Bartoš.

První místopředsedkyní Pirátů bude i nadále poslankyně Richterová

První místopředsedkyní Pirátů bude i další dva roky poslankyně Olga Richterová. Na dnešním celostátním fóru v Ostravě zvítězila ve druhém kole volby. Druhým místopředsedou strany se stal místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal. V předsednictvu zůstane i poslanec Radek Holomčík. Předsednictvo doplnil ostravský zastupitel a vedoucí administrativního odboru strany Martin Kučera.

Richterovou podpořilo 288 z 564 hlasujících. Za ní skončil se 160 hlasy místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal, který před druhým kolem volby vyzval Piráty, aby hlasovali právě pro Richterovou. Zvolená první místopředsedkyně za to po zveřejnění výsledků poděkovala. "Není tolik politických stran, kde by přímo někdo řekl 'nevolte mě'. To je něco výjimečného," řekla.

Ve volbě druhého místopředsedy Pikal jasně zvítězil, bylo pro něj 285 z 525 hlasujících. Po zvolení řekl, že očekává aktivitu členů Pirátů při řešení toho, co považují za zásadní vnitrostranické problémy. Třetím místopředsedou zvolili Piráti Holomčíka, který získal 282 z 527 hlasů a po zvolení slíbil, že se zasadí o lepší práci odborné sekce strany. Pozici čtvrtého místopředsedy obsadil Kučera, který těsně porazil europoslankyni Markétu Gregorovou. Ve volbě získal 225 ze 454 hlasů, soupeřku porazil o jeden hlas.

Richterová by se jako první místopředsedkyně i nadále chtěla zasadit o propojování strany. "Stejně tak jsem jedním z nositelů takového rozvojového programu Pirátů, hodně se snažíme vzdělávat naše lidi, jak v těch odborných tématech, tak ve věcech lídrovství," jmenovala své cíle. Domnívá se, že je nutné řešit sociální problémy i skutečnost, že struktura české ekonomiky není do budoucna udržitelná. "Strukturální proměna ekonomiky je ve skutečnosti jedním z největších témat pro ten příští rok, na tom budeme pracovat," řekla Richterová.

Znovuzvolený předseda Pirátů Ivan Bartoš po zveřejnění výsledků volby řekl, že Richterová v uplynulých letech odvedla na místopředsednické pozici hodně práce a vyjádřil přesvědčení, že se mu s ní bude dobře spolupracovat i nadále. Podle staronového předsedy strany je příkladem pro ostatní Piráty a právem dostala znovu důvěru členské základny, ocenil rovněž její práci ve Sněmovně. "Pro mě je nejdůležitější v politice, ale i v životě to anglické lead by example (vést příkladem). Jsem rád, že Olga je první místopředsedkyně, protože si myslím, že svojí prací, chováním, vystupováním, ale i lidským přístupem ten příklad ostatním dává," doplnil Bartoš.

Pravicová opozice gratuluje Bartošovi ke znovuzvolení

Představitelé pravicových opozičních stran dnes gratulovali Ivanu Bartošovi ke znovuzvolení předsedou Pirátů. Předsedové ODS a STAN Petr Fiala a Vít Rakušan mluvili o možnostech spolupráce na konkrétních tématech, i když jsou mezi stranami programové rozdíly. Šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik na zvolení Bartoše reagoval kritikou činnosti Pirátů a uvedl, že jim chybí pokora a sebereflexe. Piráty kritizoval i předseda SPD Tomio Okamura.

"Gratuluji Ivanu Bartošovi k obhajobě funkce předsedy Pirátské strany. Naše strany se v mnohém programově rozcházejí, ale současně ukazujeme, že dokážeme spolupracovat a prosazovat rozumné věci - například ať už jde o digitalizaci státu nebo třeba v radě města Brna," uvedl Fiala na twitteru. Bartoš reagoval, že si přeje další spolupráci na legislativě, která je důležitá pro občany.

"Gratuluji kolegovi Ivanu Bartošovi. Těším se na spolupráci. A jak jsem řekl dnes při své zdravici, přejme si navzájem úspěch," uvedl na twitteru Rakušan. Na celostátní fórum Pirátů v Ostravě poslal nahranou zdravici, v níž mluvil o možnosti spolupráce Starostů s Piráty a o tom, že by strany programové rozdíly mezi sebou neměly vnímat jako projev nepřátelství. Bartoš po zvolení řekl, že STAN považuje za politicky nejbližšího partnera, o možných koalicích by se ale podle něj mělo mluvit až po volbách.

Bartošovi na twitteru gratulovala i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "Blahopřeji Ivanu Bartošovi k obhajobě pozice předsedy Pirátů a přeji hodně sil pro plnění vytyčených cílů," napsala. Mezi Piráty a TOP 09 byly v posledních měsících třenice, bývalý místopředseda Pirátů Jakub Michálek mluvil o tom, že by TOP 09 měla zaniknout.

K blahopřáním se připojil i předseda lidovců Marek Výborný. "Programově si nejsme úplně blízko nicméně to zásadní, hájit respekt k právnímu státu a demokratickým hodnotám, je našim společným cílem. Těším se na další spolupráci na půdě Sněmovny," uvedl na twitteru.

Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček řekl, že vidí některé oblasti, na nichž by jeho strana mohla s Piráty spolupracovat. "Jsou body, kde se dokážeme dohodnout, shodnout. Namátkou otázka digitalizace státní správy," řekl v České televizi. Odmítl také pirátskou kritiku vlády.

Kováčik na zvolení Bartoše reagoval kritikou Pirátů i jejich deklarovaného cíle získat v krajských volbách stovku zastupitelů a po sněmovních volbách zasednout ve vládě. "Ambice jsou jedna věc, realita bývá jiná. Touha být ve vládě je u Pirátů hlavní ambicí, pozadu není ani cíl mít 100 krajských zastupitelů. Omluvou je snad jejich mládí, či chybějící sebereflexe," uvedl v tiskovém prohlášení. Bartoš by podle něj měl víc vnímat stav věcí v Česku a Piráti by měli v programu akcentovat úctu k lidem a k zákonům.

Kriticky se k Pirátům postavil také Okamura, který nechtěl hodnotit staronového šéfa strany. "Nám je v zásadě jedno, kdo je předseda Pirátů, protože to je rozhádaná, netransparentní, proimigrační strana, která navíc ve Sněmovně ani neplní svůj vlastní program," řekl České televizi.

Piráti představili kandidáty do Senátu a lídry do krajských voleb

Za Piráty bude na podzim kandidovat ve volbách do Senátu ve Strakonicích Michal Horák, v Kladně Adéla Šípová, v České Lípě Petr Jeník a v Olomouci Zdeněk Žák. Spolu s již dříve oznámenými kandidáty je dnes Piráti představili na celostátním fóru v Ostravě.

Horák je zastupitelem města Písku a od ukončení studií působí v oboru informačních technologií. Šípová pracuje v mezinárodní advokátní kanceláři, kde se zabývá právem veřejného zadávání. Jeník je českolipským zastupitelem, působí jako webový developer, bojuje proti internetovým podvodníkům a provozuje satirický web Bonzačka.cz. Žák pracoval na manažerských nebo technických pozicích v obchodu a bankovnictví a Piráty zastupuje v olomoucké dopravní komisi.

Účastníkům fóra se představili i ostatní kandidáti na senátory. V Chebu za Piráty do voleb půjde karlovarská krajská zastupitelka a jednatelka cestovní agentury Markéta Monsportová. V Kolíně bude kandidovat odborný referent pro oblast národnostních menšin středočeského krajského úřadu Cyril Koky a v Hradci Králové městský zastupitel Pavel Vacek, který působí na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Kandidátem Pirátů v Plzni bude městský zastupitel Daniel Kůs.

V obvodě číslo 60 Brno-město bude o senátorské křeslo usilovat programátor a manažer Jiří Kadeřávek. Senátorským kandidátem Pirátů v Přerově bude manažer kultury místního Městského domu Pavel Ondrůj a v obvodě číslo 72 v Ostravě místostarosta městského obvodu Poruba Martin Tomášek, který zároveň působí na Ostravské univerzitě. V Karviné bude do Senátu kandidovat Radim Kravčík, který byl mimo jiné šest let kastelánem místního zámku Fryštát.

Účastníkům fóra se představili rovněž všichni lídři kandidátek pro krajské volby. Ve středních Čechách kandidátku povede krajský předseda Pirátů Jiří Snížek. Jihočeským lídrem bude českobudějovický zastupitel a lékař Lukáš Mareš.

V Plzeňském kraji povede Piráty do krajských voleb domažlický zastupitel Rudolf Špoták, v Karlovarském krajský radní Josef Janů, v Ústeckém vedoucí charitního Domu svatého Materny a bývalý ústecký místostarosta Karel Karika a v Libereckém turnovský radní Zbyněk Miklík. Lídrem kandidátky v Královéhradeckém kraji bude královéhradecký zastupitel Pavel Bulíček a v Pardubickém kraji chrudimský zastupitel Daniel Lebduška.

V Olomouckém kraji bude v čele kandidátky Pirátů prostějovský zastupitel Petr Kapounek, v Moravskoslezském kraji karvinská zastupitelka Zuzana Klusová a v Jihomoravském kraji předseda Místního sdružení Znojemsko Lukáš Dubec. Ve Zlínském kraji kandidátku povede členka kroměřížského kontrolního výboru Hana Ančincová a v kraji Vysočina telčská zastupitelka Hana Hajnová.