Předsedou KDU-ČSL zůstal Jurečka, Bartošek se stal druhým mužem strany

Ostrava - Předsedou vládní KDU-ČSL zůstal po dnešní volbě na sjezdu v Ostravě vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Neměl protikandidáta, získal 224 z celkových 275 odevzdaných hlasů, tedy 81 procent. Prvním místopředsedou lidovců se stal místopředseda Sněmovny Jan Bartošek, který ve volbě porazil senátorku a dosavadní první místopředsedkyni KDU-ČSL Šárku Jelínkovou.

Ve vedení lidovců zůstal místopředseda a náměstek brněnské hejtmanky Petr Hladík. Nově ho jako řadoví místopředsedové doplnili Jelínková, poslanec Tom Philipp a náměstek moravskoslezského hejtmana Lukáš Curylo.

Jurečka poukázal v kandidátské řeči před volbou na to, že země je v situaci, jaká nenastala od druhé světové války. "Kdy mámy a tátové neví, jestli dokáží zaplatit energie při dalším zdražení, neví, jestli dokáží vyjít s náklady na bydlení po další refixaci úrokových sazeb, neví, jak zvládnou uhradit náklady dětí, když půjdou v září do školy, jestli zaměstnavatel bude dávat práci v příštích měsících, protože například řeší extrémní ceny plynu a energií," řekl a dodal, že řešení čeká veřejnost od politiků.

"Lidé v této zemi od nás od lidovců očekávají, že jim nejenom pomůžeme teď, ale že najdeme řešení, jak ze situace vyjít dobře jako společnost, jako ekonomika v příštích letech," řekl v projevu.

Podle vicepremiéra Jurečky by měla KDU-ČSL pracovat tak, aby koaliční vláda obhájila mandát v příštích volbách a mohla realizovat své záměry koncepčně po dobu přinejmenším osmi let.

Bývalý ministr zemědělství vede lidovce od ledna 2020, kdy v čele strany nahradil nynějšího šéfa poslaneckého klubu KDU-ČSL Marka Výborného, který tehdy opustil pozici z rodinných důvodů. Lidovce dovedl Jurečka do vlády, když společně s ODS a TOP 09 v koalici Spolu zvítězili v loňských sněmovních volbách. V kabinetu získali posty ministrů práce, zemědělství a životního prostředí.

Na začátku sjezdu vystoupili hosté, mezi nimi i lídři koaličních stran. Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že vládní koalice funguje jako dobrý tým, čeká ji ale mnoho výzev. Zmínil energetiku, uprchlickou vlnu či inflaci. Uvedl také, že ODS, lidovci a TOP 09 v řadě senátních obvodů budou na podzim kandidovat pod hlavičkou koalice Spolu.

Šéf hnutí STAN Vít Rakušan ve videozdravici vyzval k větší spolupráci všech stran vládní koalice v letošních senátních volbách. Nechce horní komoru nechat populistickým silám. Lídři koaličních stran také na sociálních sítích po volbě Jurečkovi pogratulovali.

V projevech se také objevovalo téma společného prezidentského kandidáta. Jurečka zmínil, že rozhodnuto by o něm případně mělo být do září. Ideálně by podle něj kandidát měl vzejít z celé vládní koalice Spolu a Pirátů se STAN.

"Chceme, aby prezidentem České republiky byl člověk, který nezpochybňuje ústavu, respektuje ústavní tradice, je jednoznačně orientován prozápadně a demokraticky," řekl novinářům Fiala. Hlava státu má podle něj společnost spojovat. "Najít takovou osobnost si vyžaduje čas a důkladné hledání," doplnil předseda vlády.

Na začátku sjezdu vystoupil též ukrajinský velvyslanec v ČR Jevhen Perebyjnis, který požádal přítomné senátory a poslance, aby český Parlament uznal zločiny ruského vojska na Ukrajině za genocidu, jak to již přijali v Estonsku a Lotyšsku.

Členem předsednictva KDU-ČSL se nově stane změnou stanov předseda klubu lidoveckých europoslanců. Tím je aktuálně dosavadní místopředseda strany Tomáš Zdechovský. Dosud předsednictvo kromě šéfa a místopředsedů tvořili předseda poslaneckého klubu Marek Výborný a generální sekretář KDU-ČSL Pavel Hořava.