Předsedou dozorčí rady České exportní banky se stal Petr Knapp

Praha - Předsedou dozorčí rady České exportní banky (ČEB) se dnes stal bankéř Petr Knapp. Dozorčí rada jej na dnešním jednání zvolila svým novým členem a předsedou. Dozorčí rada banky, která má pět členů, je tak kompletní. V tiskové zprávě o tom dnes informoval mluvčí banky Jan Černý.

Knapp více než 30 let působil v ČSOB a z toho posledních 25 let jako člen jejího představenstva. Zároveň zastával funkce v orgánech řady dalších finančních institucí. Knapp odešel z představenstva ČSOB do důchodu na konci května letošního roku. "Prostředí exportního financování je mi blízké. Úkolem ČEB je vyhovět současným potřebám českých exportérů ovlivněných celosvětovými dopady pandemie COVID 19, a k tomu chci svou prací přispět," uvedl Knapp.

ČEB poskytuje českým vývozcům peníze a poradenství pro export do rizikovějších teritorií a na nové trhy. Banka vznikla v roce 1995. Od té doby podpořila přes 1200 obchodních případů ve více než 80 zemích světa v objemu přesahujícím 380 miliard korun. V současné době financuje výstavbu letišť v Senegalu, největší projekt českých firem v Africe za poslední desetiletí a svým financováním se podílí například i na vývoji českého cvičného proudového letounu.