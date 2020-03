Předsednictvo hnutí ANO zrušilo tři brněnské místní organizace

Praha - Předsednictvo hnutí ANO dnes zrušilo místní organizace v Brně-Židenicích, Brně-Černovicích a Brně-Starém Lískovci. Organizace dlouhodobě nepostupovaly v souladu s principy hnutí, řekl ČTK místopředseda a bývalý brněnský primátor ANO Petr Vokřál. Hnutí mimo jiné reaguje na personální propojení některých členů místních organizací se dvěma policejními vyšetřováními, například s korupční kauzou na radnici Brno-střed, v níž figuruje bývalý politik ANO Jiří Švachula, a na napojení na pochybné skupiny mimo hnutí.

"Víceméně ty místní organizace dlouhodobě nepostupovaly v souladu s morálními principy a principy hnutí jako takovými," řekl Vokřál. Zrušením organizací se hnutí podle něj vyrovnává s neblahou minulostí a reaguje na celou řadu personálních propojení s policejními akcemi.

Organizaci v Brně-Židenicích chce ANO obnovit co nejrychleji. "Ty ostatní podle toho, abychom měli, když už budeme znovu vytvářet ty organizace, spolehlivé lidi, kteří budou dodržovat to, co se od nich v rámci hnutí očekává," doplnil Vokřál.

Policie nedávno navrhla státnímu zástupci, aby Švachulu a další obviněné v případu podezření z korupce na radnici Brno-střed obžaloval. Jde o 11 lidí a dvě firmy. Státní zástupce uvedl, že výše úplatků, které si skupina podle kriminalistů rozdělila, je dohromady zhruba 33 milionů korun. Ovlivněny byly podle policie zakázky v celkovém objemu asi za 328 milionů korun. Dotyční jsou obvinění z několika trestných činů, například z účasti na organizované skupině či z přijetí úplatku. Policejní razie se na radnici uskutečnila loni v březnu. Mezi obviněnými je například i bývalý místostarosta Brna-Ivanovic Petr Liškutin (dříve ANO).