Předsednictvo ČSSD bude dnes schvalovat kandidátky pro říjnové volby

Praha - Předsednictvo ČSSD bude odpoledne během on-line zasedání schvalovat kandidátky pro říjnové sněmovní volby. Vedení menší vládní strany schválilo v polovině června volební program. Kvůli obsazení kandidátní listiny v hlavním městě vedli sociální demokraté spory po odvolání pražského lídra Tomáše Petříčka z postu ministra zahraničí. O doplnění kandidátky o ministryni práce Janu Maláčovou, bývalého předsedu Zelených Matěje Stropnického či někdejšího ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka požádalo užší pražské vedení v polovině června. Krajská organizace tuto nominaci schválila 24. června.

Postup pražské organizace ČSSD kritizoval její bývalý šéf Petr Pavlík či poslanec Petr Dolínek. Upozorňovali, že obvodní organizace v Praze měly kandidáty navrhovat do poloviny března. Maláčovou, ale i Stropnického či ředitele motolské nemocnice Ludvíka však navrhla Praha 4 až po dubnovém sjezdu, na kterém proti Petříčkovi obhájil Jan Hamáček funkci šéfa ČSSD. Z čela české diplomacie Hamáček odvolal Petříčka krátce po sjezdu. Zdůvodnil to tím, že ČSSD musí do voleb působit jednotně a srozumitelně, přičemž oba kandidáti na šéfa strany nabízeli příliš odlišné vize.