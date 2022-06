Předsednictví v EU se zaměří na Ukrajinu či energetickou bezpečnost

Praha - Zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny, energetická bezpečnost nebo posílení obranných kapacit a kybernetická bezpečnost budou prioritami České republiky při předsednictví v Radě Evropské unie, které nastane v druhé polovině roku. Mezi pět hlavních témat patří také strategická odolnost evropské ekonomiky a odolnost demokratických institucí. Na tiskové konferenci to oznámili premiér Petr Fiala (ODS) a ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (za STAN).

Priority předsednictví výrazně ovlivnila ruská invaze na Ukrajinu. Po svém nástupu do funkce loni v prosinci Bek hovořil o vypořádání se s následky koronavirové krize, politice související se změnami klimatu a řešení problematiky migrace a bezpečnosti.

"Ruská invaze na Ukrajinu otřásla mnoha našimi jistotami, oslabila a odhalila slabiny bezpečnostní architektury v Evropě, kterou budeme muset nově uchopit a hlavně aktivně, nikoli jenom jako pozorovatelé spoléhající na ostatní, rozvíjet," řekl Fiala.

Všechny pilíře podle premiéra zahrnují dlouhodobé strategické zájmy a priority České republiky a hodnoty, které Česko dlouhodobě zastává a na které je hrdé. "Spolu s našimi evropskými partnery budeme během šesti měsíců v čele Evropské unie usilovat o to, abychom byli společně silnější a abychom tuto naší silu dokázali využít ve prospěch těch, kteří ji potřebují," dodal ministerský předseda.

Stejně jako v roce 2009 se podle něj Česko kormidla chopí v nelehkém období. "Naše jedinečná historická zkušenost s ruskou okupací nás naučila, že umíme čelit těžkým momentům, vzájemně si pomáhat a postavit se za to, co je správné. Tohoto úkolu se po třech letech příprav zhostíme sebevědomě a zároveň s vědomím odpovědnosti za výsledek," dodal Fiala.

Česko bude v souvislosti s Ukrajinou moderátorem debaty o větší flexibilitě využití peněz z evropského rozpočtu, řekl Bek. Podle Fialy se aktuálně zvyšuje flexibilita u už schválených programů, je ale nutné vést debatu o dalších penězích a nových nástrojích pro zvládání uprchlické vlny v nejvíce zasažených zemích.

ČR se podle Beka při předsednictví bude zabývat také návrhem Evropské komise týkajícím se plurality médií, bude též moderátorem debaty o právním státu. "Budeme také zvedat další témata v oblasti vlády práva, která dosud nebyla aktuální, například pronásledování válečných zločinů a pozitivní výměna zkušeností s vymáháním sankčních mechanismů mezi evropskými státy," vysvětlil ministr.

V centru české pozornosti bude balíček Repower EU, který otevírá cestu ke společným nákupům plynu a dobudování energetické soustavy. Česko též bude mít na starosti zavádění obranné koncepce.

Česko také vysílá podle ministra signál, že je dlouhodobě advokátem otevřenosti obchodních vztahů s třetími zeměmi, jež mají podobné hodnoty jako ČR. Od českého a následného švédského předsednictví se očekává, že pomohou rozmrazit vyjednávání o smlouvách například s Novým Zélandem, Austrálií, Mexikem či Latinskou Amerikou. "Ztráta příležitostí v Rusku musí být vyvážena otevíráním nových příležitostí v jiných částech světa," řekl Bek.

Prioritou je ale i hledání náhradních zdrojů surovin pro evropský průmysl nebo akt o čipech, který by měl do Evropy vrátit sofistikovanou produkci v této oblasti.

Motto českého předsednictví zní Evropa jako úkol, v angličtině je delší

Motto českého předsednictví v Radě EU v druhé polovině letošního roku zní Evropa jako úkol. Inspiruje se projevem bývalého prezidenta Václava Havla z roku 1996 v Cáchách, ve kterém se zamýšlel nad úlohou Evropy v proměněném světě. Takové úvahy jsou aktuální i dnes, i když není tolik času na přemýšlení, ale je nutné velmi rychle jednat, řekl dnes novinářům při představení priorit předsednictví ministr Bek.

Logo předsednictví, které připravilo studio Dark Side, pak tvoří 27 střelek kompasů vyvedených v národních barvách jednotlivých členských států EU, uvedla vedoucí úřadu vlády Jana Kotalíková. Střelky jsou na logu uspořádané do kruhu. Jejich tvar má naznačovat, že Česko bude navigovat směřování Evropy a psát budoucnost EU, zároveň ale připomínat klín na české vlajce, který je v EU unikátní záležitostí.

Celkový vizuální styl podle Kotalíkové navazuje na předchozí české předsednictví z roku 2009. "Ctí základy, usiluje o kontinuitu, ale hledí do budoucnosti," řekla. K dispozici bude také unikátní známka v nákladu 400.000 kusů a v hodnotě 39 korun.

Motto předsednictví je delší v angličtině, ve které zní "Europe as a task: rethink, rebuild, repower". Bek zdůvodnil různý rozsah hesel tím, že ne vždy lze najít přesný a výstižný překlad. Jako hlavní tentokrát vznikla anglická verze, protože primárním publikem je evropská pospolitost. Bek v té souvislosti připomněl heslo "Evropě to osladíme", které doprovázelo kampaň k předsednictví v roce 2009. "Český vtip není úplně snadné přeložit do angličtiny," dodal.

Premiér Fiala označil motto za výstižné, Česko se podle něj k evropskému úkolu hlásí. "Společná Evropa, její budování, vytváření, její dobrá podoba, která slouží rozvoji jednotlivých národních společnosti, je náš společný úkol," konstatoval. Především ruská agrese na Ukrajině podle něj ukázala, že bezpečnost, svoboda či demokracie jsou křehké hodnoty, které je nutné bránit vůči agresorům. "Demokracie je každodenní úkol, boj o svobodu je každodenní úkol," dodal.