Předsedkyní plzeňského krajského soudu je Věra Oravcová, jmenoval ji prezident

Praha - Novou předsedkyní plzeňského krajského soudu je ode dneška Věra Oravcová. Do funkce ji na Hradě jmenoval prezident Miloš Zeman. Oravcová v posledních měsících soud vedla jako pověřená předsedkyně. Vláda její nominaci schválila koncem května. Zeman při jmenování poukazoval na dlouhé trvání soudních řízení. Zmínil i kauzu Čapí hnízdo lídra opozičního hnutí ANO a expremiéra Andreje Babiše. Řekl také, že na závěr svého funkčního období na rozdíl od svého předchůdce Václava Klause amnestii nevyhlásí.

Fotogalerie

"Přiznám se, že v naší soudní soustavě mě poněkud znepokojuje délka řízení a to, co se nazývá soudní ping pong, kdy si jednotlivé soudní instance přehrávají složité kauzy jedna na druhou... Vzpomínám si, že můj předchůdce Václav Klaus starší dokonce argumentoval, když vyhlásil amnestii, tím, že průměrná délka soudních řízení v jím posuzovaných sporech, respektive v jím amnestovaném okruhu osob byla osm let," uvedl Zeman. Ujistil, že při svém odchodu z funkce amnestii nevyhlásí.

Zmínil také kauzu Čapí hnízdo. Obžalobu bývalého premiéra Babiše a jeho někdejší poradkyně Jany Nagyové (dříve Mayerové) v případu dotace na stavbu areálu začne pražský městský soud projednávat 12. září. "Státní zástupce nejdřív obvinění zruší, posléze vznese. Nechci soudit, na čí straně je pravda, ani mi to nepřísluší. Konstatuji pomalost," řekla hlava státu.

Předsedy krajských soudů jmenuje z řad soudců na návrh ministra spravedlnosti prezident republiky, a to na sedmileté funkční období. Oravcová je soudkyní od roku 1995. U plzeňského krajského soudu pracuje od ledna 2011.

Předchozí šéf plzeňského krajského soudu Alexandr Krysl, který byl ve funkci od října 2020, rezignoval koncem letošního ledna. Oravcová poté instituci řídila jako pověřená předsedkyně, předtím tam stála v čele soudcovské rady. Ve výběrovém řízení na předsednický post uspěla. Jejím protikandidátem byl soudce trestního plzeňského krajského soudu David Protiva, někdejší předseda okresních soudů Plzeň-jih a Plzeň-město.