Předseda Senátu dnes poděkoval květinami osvoboditelům Plzně

Plzeň - Důležitost osvobození části České republiky na konci druhé světové války americkou armádou dnes v Plzni vyzdvihl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). U pomníku Díky, Ameriko! v centru města na Americké třídě poděkoval vojákům z USA i z dalších armád, jež se na osvobození České republiky podílely. Mezi žulové pylony položil Vystrčil kytice se senátorem Lumírem Aschenbrennerem (ODS) z Plzně.

"Osvobození Plzně pro mě znamená osvobozující dech ze Západu, protože těch dechů z Východu si myslím bylo dostatečně včetně Prahy, a tak jsem rád, že americká armáda přišla ze západu. Trochu lituji toho, že demarkační linie byla stanovená tak, že nepokračovala dál směrem na východ, ale byly nějaké úmluvy a ty se mají plnit," řekl Vystrčil ČTK.

Je rád, že na západ Čech přišla společně s americkou armádou alespoň část západní kultury, což je podle něj dodnes při oslavách v Plzni cítit.

Kvůli pandemii koronaviru nemohla Plzeň slavit výročí osvobození města americkou armádou v květnu 1945 tak, jak je posledních 30 let zvyklá. S desítkami tisíc lidí v ulicích, s vojenskými kempy, přehlídkami stovek kusů vojenské historické techniky, s koncerty, velkými pietními akty i s návštěvou amerických, belgických a českých veteránů. Tradiční Slavnosti svobody, které měly být letos, v roce 75. výročí konce druhé světové války velkolepé, nahradilo v neděli sedmihodinové živé vysílání na internetu. V závěru zazněly pozdravy veteránů z USA a Belgie. Plzeň slíbila, že mimořádný program přesune na příští rok.

Předseda Senátu poznamenal, že jsou důležitější věci, než moci se v nějaké chvíli shromáždit. "Problém je, když se nemůžete shromažďovat vůbec. To už je jiná písnička. Ale to už jsme, doufám, navždy překonali," uvedl. Letos se zúčastnil všech důležitých akcí osvobození včetně Prahy a slíbil, že příští rok do Plzně rád přijede. "Doufám, že si příští rok užijeme neošizených oslav, které měly být letos k 75. výročí. Uvítám, když ta akce bude velkolepější, jak si zaslouží," uvedl Aschenbrenner. "Když je to každoročně, tak to možná trochu zevšední, ale když to bude po roční pauze, tak to možná bude o to lepší," uvedl.

Letošní komorní Slavnosti svobody zakončilo večer u pomníku vedení města, které vzpomínkový akt přenášelo živě na facebooku a YouTube. Primátor Martin Baxa (ODS) kromě poděkování válečným hrdinům za osvobození slíbil, že v roce 2021 se uskuteční slavnosti v rozsahu plánovaném na letošek. Doufá, že město bude moci přivítat americké a belgické veterány.

"Spojeným státům americkým upřímně přeji úspěšné zvládnutí koronavirové pandemie. Věřím, že jste silnou zemí, která si i s tímto neštěstím nakonec dokáže úspěšně poradit. Tak, jako tenkrát, i dnes vás potřebujeme. Ve jménu svobody, které jste stále zárukou," řekl.

Květiny položili také americký a belgický velvyslanec Stephen B. King a Grégoire Cuvelier. "Rád bych poděkoval městu za každoroční příležitost uctít ty chrabré muže i ženy, Američany, Belgičany a další spojence, kteří porazili fašismus na této půdě a dali tak demokracii a svobodě naději. Přinesli ji nejen Plzni, ale celému regionu," řekl King. "Uchovávejme jejich odkaz pro naše budoucí generace," dodal Cuvelier.

Slavnosti svobody měly trvat od 1. do 6. května 2020, vedení města je v polovině března přesunulo na rok 6. až 9. května 2021.

Za minulého režimu se v Plzni nesmělo připomínat, že město osvobodila americká armáda. Hned po revoluci v roce 1990 se ale konaly první oslavy, nadšenci utvořili první oficiální konvoj 80 amerických vojenských aut. Jedny z největších oslav konce druhé světové války v Evropě loni navštívilo kolem 70.000 lidí.