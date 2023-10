Předseda NS Angyalossy měl v prezentaci vtipy o znásilnění, nabídl omluvu

Brno - Předseda Nejvyššího soudu (NS) Petr Angyalossy na semináři věnovaném profesní etice soudců použil v prezentaci vtipy o znásilnění. Snímky z prezentace se objevily na sociální síti X, Angyalossyho kvůli tomu kritizovali někteří právníci nebo odborníci na sexualizované násilí. Podle předsedy NS měly vtipy poukázat na absurdní argumenty obžalovaných v soudní síni. Lidem, kteří se cítí vtipy dotčeni, nabídl omluvu. Rozhodně prý nechce trestné činy zlehčovat, uvedl ve vyjádření pro média.

Angyalossyho příspěvek nazvaný Postavení soudce a základy profesní etiky zazněl v pondělí na Justiční akademii v Kroměříži. Posluchači byli justiční kandidáti, tedy potenciální budoucí soudci.

"Mým úmyslem bylo na nevhodných příkladech ukázat situace, se kterými se soudci mohou setkat ve své praxi. Z vlastní praxe trestního soudce vím, že se při řešení závažných trestných činů soudci setkají i s absurdními tvrzeními, která jsem přiblížil na zmíněných stránkách prezentace a na nich jsem poukázal na způsoby, jak by k tomu soudce měl přistupovat," uvedl Angyalossy.

"Nicméně pokud se někdo cítil těmito vtipy dotčen, rád bych se mu omluvil. Jako trestní soudce, který se se závažnou trestnou činností setkává dnes a denně, v žádném případě jakýkoliv trestný čin nezlehčuji," doplnil předseda NS.

Na prezentaci upozornil na sociální síti X jeden z účastníků semináře, který zveřejnil také některé snímky z prezentace s logem NS. Jeden snímek například obsahuje anekdotu o tom, jak žena na otázku, proč se znásilnění nebránila, odpovídá: "Jednou rukou jsem se držela šprušle žebříku a druhou jsem si držela vyhrnutou sukni". Anekdotu lze najít na běžně přístupných webových stránkách s vtipy.

"Bohužel mě to nepřekvapilo. Už jsem se setkala s tím, že se právníci mají sklon vyjadřovat podobným způsobem. Je to ale nevhodné, protože to upevňuje stereotypy týkající se victim blamingu (obviňování) obětí závažné trestné činnosti. Místo toho by bylo lepší, kdyby se soudci vzdělávali,“ uvedla pro iDnes.cz advokátka a specialistka na trestní a rodinné právo Lucie Hrdá.

Prezident Soudcovské unie Libor Vávra nechtěl žerty komentovat, přednášku neslyšel. Je důležité znát celý kontext, uvedl pro web Česká justice.

Angyalossy se dlouhodobě věnuje otázce soudcovské etiky. Po svém nástupu do čela Nejvyššího soudu prosadil etický kodex českých soudců. "Je to pouze shrnutí toho, jak bychom se měli chovat, jak to cítíme, vše položené na jeden papír, aby si to mohli přečíst i účastníci řízení," řekl Angyalossy ČTK v roce 2020.