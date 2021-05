Předseda Národní sportovní agentury Hnilička skončil, nahradil ho Neusser

Praha - Předseda Národní sportovní agentury (NSA) Milan Hnilička rezignoval. Dopoledne o tom informoval premiéra Andreje Babiše. Důvodem jeho odchodu bylo enormní pracovní vytížení, které už nehodlal dál podstupovat. S výsledky kontroly ministerstva financí odchod nijak nesouvisel, řekl Hnilička novinářům. Opoziční politici Hniličkovu rezignaci uvítali. Šéfové velkých sportovních organizací Hniličku ocenili za zásluhy o vznik NSA. Novým předsedou NSA se stal Filip Neusser, současný kouč pozemních hokejistek a protikandidát Jiřího Kejvala v plánovaných volbách vedení Českého olympijského výboru (ČOV).

Někdejší hokejový brankář Hnilička byl pod tlakem od ledna, kdy se navzdory vládním opatřením proti koronaviru zúčastnil oslavy v Teplicích. Server Seznam Zprávy také upozornil, že agentura pro schvalování dotací angažovala externí firmu. V agentuře proto byla kontrola ministerstva financí, která zjistila i další nedostatky.

Kvůli koronavirové krizi vedle standardní činnosti agentury musel řešit také finanční kompenzace za vládní opatření kvůli koronaviru, podmínky pro fungování profesionálního sportu a snahu o obnovení toho amatérského. Za jeho dnešní rezignací stojí několik důvodů. "Ty nejdůležitější důvody jsou asi ve světle posledních měsíců pracovní vytížení a s tím spojený rodinný život. To vytížení bylo opravdu enormní. Nebylo to nijak impulzivní rozhodnutí, přemýšlel jsem o tom už dlouho," řekl novinářům.

Devětatřicetiletý Neusser je po Hniličkovi druhým předsedou NSA. Jeho jmenování do čela NSA potvrdil ČTK premiér Andrej Babiš (ANO). Znamená to, že sejde z Neusserovy kandidatury na předsedu ČOV. Volby vedení ČOV se uskuteční za týden parlamentní formou, tedy tajným hlasováním v pražském sídle ČOV. S tímto formátem bez diskuse na plénu Neusser nesouhlasil.

Hnilička byl od roku 2018 vládním zmocněncem pro sport. V srpnu 2019 se ujal vedení nově zřízené Národní sportovní agentury, která převzala od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy agendu sportu včetně rozdělování dotací. Všechny státní prostředky rozděluje od letoška, ale už loni spravovala mimořádné programy na kompenzaci ztrát způsobenými opatřeními proti koronaviru.

Premiér Babiš Hniličkovi poděkoval za odvedenou práci. "Během dvou let díky své urputnosti vybojoval a vybudoval vlastně takové menší ministerstvo sportu," uvedl ve vyjádření pro ČTK. Pro letošní rok je v rozpočtu na sport určeno více než deset miliard korun. Agentura zastřešuje nejen profesionální, ale především amatérské sportovce s důrazem na aktivity dětí a mládeže. "Národní sportovní agentura dokázala v rekordním čase dostávat peníze až k těm nejmenším klubům a to v rámci transparentních a jasně čitelných kritérií. To byl taky přesně důvod, proč jsme se rozhodli agenturu založit a nový nástupce v nastaveném trendu musí pokračovat," uvedl premiér.

Právě dotace v programu Můj klub určených na podporu dětí a mládeže byly podle Seznamu Zprávy problematické. Agentura využívala vedle svých úředníků také externí firmu Moore Czech Republic. Zástupci NSA vysvětlovali, že tak učinili v zájmu rychlého vyplacení dotací. V agentuře ještě nebyly kompletně obsazené úřednické funkce, protože přebírala agendu od ministerstva školství.

Seznam Zprávy také upozornil na další nedostatky zjištěné kontrolory ministerstva financí. Jednalo se například o chybně nastavené parametry některých dotačních programů nebo nedostatečné kontrolní mechanismy.

Hnilička nechtěl odstupovat dříve, než jeho úřad podá proti zjištění kontrolorů námitky. "Podali jsme námitky ke všem nálezům. Moje rezignace s tím vůbec nesouvisí. Ten proces není ukončen, dělat teď závěry je předčasné. Co můžu říct, že z auditu vyplynulo, že se žádné peníze se neztratily. Některé procesy už byly napraveny. Ty podněty agentura vypořádá. Udělali jsme po cestě spoustu chyb stejně jako každý jiný úřad," vysvětloval. Teď si chce hlavně odpočinout a svou budoucnost vidí spíše ve sportovním než v politickém prostředí.

Opoziční politici uvítali Hniličkovu rezignaci na post šéfa sportovní agentury

Místopředseda sněmovního podvýboru pro sport a bývalý skokan na lyžích Jakub Janda (ODS) nebo lidovecký předseda Marian Jurečka uvítali rezignaci Milana Hniličky na post předsedy Národní sportovní agentury (NSA). Podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové se jím vůbec neměl stát.

"Je škoda, že Milan Hnilička nerezignoval dříve, ačkoliv bylo jasné, že na řízení tak důležitého úřadu nemá. Mohl tak ušetřit nejen svoji pověst, ale především zachovat kredibilitu nově zřízené Národní sportovní agentury, která je životně důležitá pro podporu sportu v naší zemi," uvedl Janda, podle kterého za problémy kolem NSA nese zodpovědnost i premiér Andrej Babiš, pod nějž vedení agentury spadá.

"Za poslední měsíce jsme měli velké množství podnětů na velmi špatnou práci Národní sportovní agentury," řekl dnes ČTK Jurečka. Mnohé sportovní oddíly podle něj hlásily výrazně zpožděné financování i špatnou komunikaci s touto agenturou, která na konci loňského roku zažila "velmi zvláštní personální výměny".

"Samozřejmě to, že tato sportovní agentura nefungovala, jak by fungovat měla, bylo dáno i špatnou legislativní přípravou," upozornil Jurečka, podle kterého bude po odchodu Hniličky z čela agentury šance zlepšit její fungování a zprůhlednit financování sportu. "To, že je někdo dobrý brankář, ještě neznamená, že bude dobrý manažer. V tomto případě se to bohužel úplně naplno potvrdilo," řekl Jurečka.

Podle Pekarové Adamové se Hnilička předsedou agentury vůbec neměl stát. "Všechna čest jeho hokejovému umění, ale manažerská funkce je o něčem jiném. Těším se, až po volbách místo tváří nastoupí odborníci," uvedla na twitteru.

Senátor Mikuláš Bek poznamenal, že NSA nikdy vzniknout neměla. Když už vznikla, měla být postavena jako standardní grantová agentura, jež má v čele kolektivní orgán, ne jako autokratická struktura vůdcovského typu, míní.

Ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová se k záležitosti nechtěla příliš vyjadřovat, jde podle ní o čerstvou informaci.

Šéfové velkých sportovních organizací ocenili Hniličku za zásluhy o vznik NSA

Šéfové velkých sportovních organizací ocenili Hniličku za zásluhy o vznik Národní sportovní agentury (NSA). Předseda Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval doufá, že změna neohrozí přísun očekávaných financí ani cestu sportovců na olympijské hry do Tokia.

"Určitě bych rád Milanu Hniličkovi poděkoval, protože navždycky bude zakladatelem Národní sportovní agentury a jejím prvním předsedou," řekl Kejval na setkání s médii. Podobně mluvil předseda České unie sportu (ČUS) Miroslav Jansta. "V poslanecké sněmovně a také před vládou její ustavení obhájil. Zároveň odvedl nejtěžší práci při nastavení struktury a organizace úřadu," konstatoval Jansta.

"Směrem ke sportovním asociacím, klubům, ale i sportovnímu prostředí odvedl obecně velkou, neoddiskutovatelnou a ve svém pohledu i novátorskou práci. Za to mu patří určitě díky celého sportovního prostředí," řekl Martin Malík, šéf Fotbalová asociace ČR.

"Pro sport je to nepochybně škoda, protože během tří let dokázal vybudovat instituci, která ve sportovním prostředí chyběla a o které se třicet let po listopadu víceméně jenom hovořilo. V letošním roce vůbec poprvé, co pamatuji, dostaly malé kluby prostředky v termínech. Nezbývá než věřit, že ho ve funkci nahradí někdo, pro kterého bude stejně jako pro Milana Hniličku sport prioritou," uvedl Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí Českého svazu ledního hokeje.

Už za 66 dní mají začít olympijské hry v Tokiu a ČOV čeká na státní dotace. "Z pozice ČOV jsme nervózní, protože jsme na letošní rok ještě nedostali přidělené žádné prostředky. Proces byl v běhu a pevně doufáme, že se teďka nezastaví," řekl Kejval.

Zatím není jasné, kdo Hniličku nahradí. Server Neovlivní.cz na twitteru uvedl, že by se novým předsedou agentury mohl stát reprezentační trenér pozemních hokejistek Filip Neusser. Ten je protikandidátem Kejvala na post do čela Českého olympijského výboru. Volby se mají konat za týden v pondělí 24. května a Neusser měl vůči současnému vedení ČOV výhrady.

"Já jsem si na pana Neussera mediálně ani mimo nestěžoval a nepředpokládám, že by kvůli tomu Česká republika nejela na olympiádu. Z mého pohledu by to byl zvláštní postup a tak, ale nevím, do jaké míry se ta informace zakládá na pravdě," uvedl Kejval.

Jansta upozornil, že fungování sportovní agentury ukázalo nutnost vzniku ministerstva sportu. "Jak to je ve vyspělých zemích. Ministerstvo sportu má totiž nejen rozdělovací funkci, ale také strategickou a koncepční, která tady dlouhodobě ve sportu chybí," podotkl.